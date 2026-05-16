影／龍洞攀岩場半月2起墜崖1死1傷 消防局提醒：地勢陡救援難

新北市貢寮區龍洞攀岩場地勢陡峭，近半月接連發生兩起墜崖事件，釀一死一傷。消防局表示，近期戶外攀岩事故增加，部分攀岩場地地勢陡峭、救援不易，後送也相當困難，提醒民眾切勿貿然挑戰超出能力的路線。

貢寮區龍洞攀岩場今天上午發生墜崖事件，新加坡籍25歲男子攀岩時不慎墜落邊坡約7公尺高處，現場地形搬運不易，救護人員以人力接力方式搬運，下午1時20分安全護送至龍洞灣海洋公園後，由救護車送往衛福部基隆醫院救治。經檢視他的頭和手部受傷流血，目前意識清楚，暫無生命危險。

近來墜崖意外多，5月2日才剛發生一死意外，台北市44歲蔡姓女子與林姓男友到貢寮龍洞攀岩場攀爬岩壁，蔡女從10公尺岩壁落死頭部重創送醫不治，警方調查當時林男在下方做確保，疑「確保繩」出狀況才沒有拉住她。

攀岩場附近岩壁有保育類遊隼巢穴正值繁殖期，鳥友曾拍到3隻幼鳥，新北動保處也有公告，2到6月禁止攀岩等騷擾行為。

新北市消防局表示，近期戶外攀岩事故增加，新北市消防局提醒民眾，攀岩前務必評估自身體能、技術及裝備狀況，並事先了解天候、地形與撤離路線，切勿貿然挑戰超出能力的路線。

消防局說，部分攀岩場地地勢陡峭、救援不易，一旦發生墜落或受傷，救援人員需長時間徒步接近，傷患後送也相當困難，甚至需申請直升機支援。請民眾做好安全準備，降低意外風險。