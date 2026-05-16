喝水女再槓送水哥！密室逃脫員工勒頸亡 楊智伃嗆他搞錯方向

台北市知名密室逃脫遊戲店「邏思起子」，發生女員工扮演「吊死鬼」遭繩索勒住頸部窒息死亡。民進黨北市議員參選人陳聖文曾體驗遊戲時受傷，昨開記者會替家屬發聲，請北市建立安全規範與稽查制度。不過國民黨前發言人楊智伃今怒嗆他「搞錯方向」。

楊智伃去年8月，與當時還是民進黨台北市黨部副執行長的陳聖文，因「核廢水」進行政治攻防，在核能延役公投前夕，陳聖文帶著聲稱在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的「瓶裝水」，前往國民黨中央黨部造勢，抨擊國民黨，但被楊智伃當場攔截，並直接接過該瓶水，一口乾掉，帥氣舉動被網友封為「喝水女」，陳聖文被封「送水哥」。

楊智伃指出，密室逃脫危險的真正源頭，是中央10年怠惰。她說，藍委早就提醒，密室逃脫的安全隱憂，2016年12月26日，立委林麗蟬針對密室逃脫安全性，質詢時任消防署長陳文龍；2017年9月30日，立委林為洲更明確要求政府為密室逃脫立專法，這些質詢，距今將近十年，中央卻當作耳邊風。

她說，更諷刺的是，當立委不斷要求中央正視管理漏洞之際，現任行政院長卓榮泰去年還大方「發紅包」鼓勵青年體驗密室逃脫。一邊鼓勵年輕人去玩，一邊放任這個產業無專法、無標準、無中央主管機關，這不是漠視安全，什麼才叫漠視安全？

楊智伃表示，北市府第一時間動起來，中央還在裝睡，陳聖文想塑造「台北市政府沒在稽查」的印象，事實完全不是如此；案發第一天，北市府立即派員勞檢、勒令停業，停業不只單一分店，而是該品牌全市所有分店，且重罰70萬元，跨局處啟動全市密室逃脫業者全面普查，短短時間內，北市府做了中央10年都沒做的事。

楊智伃指出，陳聖文該找的是卓榮泰、賴清德，中央不做地方做，現在台北先有因應，中央別再裝睡了。陳聖文現在該做的，是趕快走出一直以來錯誤的甩鍋邏輯、跟上市府的腳步一起合作，更要要求中央政府補上這十年的功課，才能真正避免憾事發生的可能。她也說，願逝者安息、家屬保重，「祝福陳聖文早日康復」。

被網友封為「喝水女」的國民黨前發言人楊智伃。圖／取自楊智伃臉書