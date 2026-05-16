密室逃脫女員工扮鬼遭勒頸亡 蔣萬安：中央、地方缺統一管理制度

台北市長蔣萬安（中）出席活動，針對密室逃脫發生意外表示，這起事件確實凸顯密室逃脫產業缺乏統一的管理制度，未來地方會和中央一起努力。記者許正宏／攝影

台北市知名密室逃脫遊戲店「邏思起子」，10日時發生30歲吳姓女員工扮演「吊死鬼」，遭繩索勒住頸部窒息，送醫搶救5天後仍宣告死亡。台北市長蔣萬安下午受訪指出，這起事件也確實凸顯密室逃脫的產業，確實缺乏一個統一的管理制度，地方會和與中央一起來努力。

蔣萬安下午參加台北傳統市場節活動受訪指出，這一次發生這一起密室逃脫營業場所的員工不幸的安全意外事件，北市府在案發第一天即刻勒令案發信義店停業，隔天也即刻要求他們的另一分店勒令停業，而且持續調查也裁處重罰。台北市目前也已經進行全市公共安全稽查，同時針對全市所有密室逃脫營業場所全面稽查，要求業者落實安全管理。

至於多年前國民黨立委有發文，希望中央可以訂定一個統一辦法，但無下文？蔣萬安說，這起事件也確實凸顯密室逃脫的產業，確實缺乏一個統一的管理制度，地方會和與中央一起來努力。