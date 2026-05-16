影／龍洞攀岩場新加坡籍25歲男墜7米 搶救送醫暫無生命危險

新北市貢寮區龍洞攀岩場今天上午發生墜崖事件，新加坡籍25歲男子攀岩時不慎墜落邊坡約7公尺高處，現場地形搬運不易，救護人員以人力接力方式搬運，下午1時20分安全護送至龍洞灣海洋公園後，已由救護車送往衛福部基隆醫院救治。

新北市消防局今天上午11時19分許獲報，貢寮區龍洞攀岩場發生民眾攀岩墜落案件，新加坡籍25歲男子攀岩時不慎墜落邊坡，約7公尺高，救護人員12時47分許接觸患者，經檢視他的頭和手部受傷流血，目前意識清楚，暫無生命危險。

現場因搬運不易，患者經初步處理包紮後，由消防救護人員以人力接力方式搬運患者，於下午1時20分安全護送至龍洞灣海洋公園後，交由救護車送往衛福部基隆醫院救治。

消防局派遣貢寮、雙溪、瑞芳及第六大隊等單位前往救援。瑞芳警方局、海巡人員等單位也都到場協助。瑞芳警分局表示，墜崖原因目前還待調查釐清。

龍洞攀岩場新加坡籍25歲男墜7米，搶救送醫暫無生命危險。記者游明煌／翻攝