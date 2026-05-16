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淡江大橋疑似減速賞景不滿被叭停車吵架 警方要罰最高3萬6

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

昨天有民眾在threads貼文指稱淡江大橋有機車疑似故意減速賞景造成後方塞車，不滿被後車連續按喇叭示警，還直接在車道停下吵架。警方表示已調閱監視器畫面將逕行舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

事發於昨晚6時08分在淡江大橋往八里方向機車道0K+300下橋引道，另有網友提供影片說明1名男子騎機車疑似減速觀賞風景造成後方車流壅塞，並在機車道停車。

蘆洲警分局交通分隊長許育誠表示，交通單位多次宣導不得為了賞景在淡江大橋故意減速或停車，警方昨天並未接獲報案，事後調閱相關監視器畫面鎖定該輛機車車號逕行舉發，依道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停等危險駕駛行為，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

昨天有民眾在threads貼文指稱淡江大橋有機車疑似故意減速賞景造成後方塞車，不滿被後車連續按喇叭示警，還直接在車道停下吵架。警方表示已調閱監視器畫面將逕行舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。圖／翻攝threads
昨天有民眾在threads貼文指稱淡江大橋有機車疑似故意減速賞景造成後方塞車，不滿被後車連續按喇叭示警，還直接在車道停下吵架。警方表示已調閱監視器畫面將逕行舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。圖／翻攝threads

昨天有民眾在threads貼文指稱淡江大橋有機車疑似故意減速賞景造成後方塞車，不滿被後車連續按喇叭示警，還直接在車道停下吵架。警方表示已調閱監視器畫面將逕行舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。圖／警方提供
昨天有民眾在threads貼文指稱淡江大橋有機車疑似故意減速賞景造成後方塞車，不滿被後車連續按喇叭示警，還直接在車道停下吵架。警方表示已調閱監視器畫面將逕行舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。圖／警方提供

昨天有民眾在threads貼文指稱淡江大橋有機車疑似故意減速賞景造成後方塞車，不滿被後車連續按喇叭示警，還直接在車道停下吵架。警方表示已調閱監視器畫面將逕行舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。圖／警方提供
昨天有民眾在threads貼文指稱淡江大橋有機車疑似故意減速賞景造成後方塞車，不滿被後車連續按喇叭示警，還直接在車道停下吵架。警方表示已調閱監視器畫面將逕行舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。圖／警方提供

八里 淡江大橋

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