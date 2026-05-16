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玉山下風口成死亡陷阱 山友一失足墜66層樓深谷喪命

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

鋒面滯留造成玉山山區天候惡劣，1支6人登山隊15日攀登玉山主峰下山途中，38歲蔡姓男山友於主峰下風口段失足墜落約200公尺深谷死亡。南投縣消防局動員13名搜救人員冒雨挺進，在濃霧、強風與濕滑地形中歷經超過1天搜救與搬運，今天上午順利完成直升機吊掛下山。

南投縣消防局指出，此次事故發生於玉山主峰下風口段，現場地勢陡峭且坡面泥濘濕滑，加上連日降雨導致能見度不佳，第一時間連直升機都無法進場，搜救人員只能先以繩索固定大體，待天候稍微好轉後，再以人力背負及架繩拖拉方式搬運。

參與搜救人員表示，玉山近期午後常有濃霧與陣雨，部分裸露岩面、碎石坡及木棧道濕滑程度明顯增加，尤其主峰線下風口、風口路段及碎石坡區域，一旦失足往往就是數十公尺以上落差，風險相當高。

不少山友也指出，近期雖非颱風季，但鋒面滯留使高山天候變化極快，常出現「山下晴、山上雨」狀況，加上清晨低溫、地面結露，更容易造成滑倒意外。

玉管處表示，近期將持續透過官網與入園系統提醒山友注意天候變化，也呼籲登山民眾切勿輕忽高山環境風險。尤其部分山友誤認熱門步道難度較低，但玉山屬高海拔山域，即使主峰線路成熟，仍具有高山症、失溫、墜落等潛在危險。

消防局統計，近年玉山山域事故類型仍以失足滑落、高山症與身體不適為主，其中天候因素往往是事故關鍵之一。搜救人員也坦言，近年登山人口增加，但部分民眾裝備與風險評估不足，一旦遇到濃霧、降雨或強風，意外發生機率便大幅提高。

消防局呼籲，近期山區持續受鋒面影響，登山前除確認氣象資訊，也應準備防滑鞋、防水衣物、保暖裝備與頭燈，若天候惡化應果斷取消行程，避免讓登山活動演變成山域救援事件。

山區雲霧短暫散開後，空勤總隊直升機進場執行吊掛任務，順利完成後送。圖／南投縣消防局提供
山區雲霧短暫散開後，空勤總隊直升機進場執行吊掛任務，順利完成後送。圖／南投縣消防局提供

搜救人員於步道下方深谷處發現蔡姓山友，但經現場評估已無生命徵象。圖／南投縣消防局提供
搜救人員於步道下方深谷處發現蔡姓山友，但經現場評估已無生命徵象。圖／南投縣消防局提供

搜救人員在險峻山壁間架設繩索系統，克服陡坡與濕滑地形進行搬運作業。圖／南投縣消防局提供
搜救人員在險峻山壁間架設繩索系統，克服陡坡與濕滑地形進行搬運作業。圖／南投縣消防局提供

玉山主峰下風口段15日發生山友墜谷意外，搜救人員以繩索固定現場，並於濃霧與濕滑地形中展開救援作業。圖／南投縣消防局提供
玉山主峰下風口段15日發生山友墜谷意外，搜救人員以繩索固定現場，並於濃霧與濕滑地形中展開救援作業。圖／南投縣消防局提供

南投縣消防局、保七總隊及玉管處人員冒雨挺進玉山步道，前往約200公尺深谷搜尋失足蔡姓山友。圖／南投縣消防局
南投縣消防局、保七總隊及玉管處人員冒雨挺進玉山步道，前往約200公尺深谷搜尋失足蔡姓山友。圖／南投縣消防局

玉山 南投縣

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