公車撞新北板橋區騎樓 台北客運調監視器分析駕駛「恍神」

台北客運793路線公車今天凌晨行經新北板橋，突然衝撞路邊騎樓柱子，肇事駕駛稱上班駕車近12小時，警方懷疑疲勞駕駛。台北客運總經理李建文澄清，近12小時是包含中退及趟次之間的休息3小時，實際上班近9小時，經調閱監視器，駕駛應是恍神。

台北客運總經理李建文表示，張姓駕駛2015年到職，迄今服務10多年，平常工作表現良好。經調閱監視器，事發地點並無行穿線，駕駛應該是恍神了；事發後，車上2位乘客與駕駛共3人送醫，駕駛無礙，但1位乘客輕傷、1位眼鏡受損，公司當場發放每人2000元慰問金，也允諾負責後續醫療及財損費用。

不過，今年發生多起公車事故，包含首都客運284路公車疑失控自撞路樹釀多傷、大都會客運41路公車疑視線死角輾斃1名行人、大南客運小巴疑打滑自撞護欄釀10多人傷等。

身為首都客運、台北客運、大都會客運總經理的李建文表示，有好幾件是他管理公司的車禍事故，要向社會大眾道歉，並強調車輛都會裝設ADAS系統（先進駕駛輔助系統），以AI技術矯正駕駛長的行車習慣，同時允諾持續改善勞動條件，包含減少工時等，避免駕駛疲勞開車，其他業者都持續努力在做。他不諱言，缺員也是原因之一。