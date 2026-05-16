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高雄五甲民宅2樓失火大門深鎖 消防員破門驚見獨居翁已成焦屍
高市五甲二路一處民宅今天上午10時55分許突傳火警，警消獲報趕抵現場，發現起火點的民宅大門深鎖，由於有濃煙冒出，消防員邊升空雲梯車，邊破門進入搶救，火勢獲控制後，消防員進屋察看，發現疑獨居的74歲林姓老翁已燒成焦屍。
警消指出，這起火警發生在今天上午10時55分許，當時位於五甲二路某處民宅冒出濃煙，警消獲報趕抵現場搶救並管制周邊交通秩序。
消防員發現2樓有火煙竄出情事，因一樓大門深鎖無法入內，傳出屋主是一名老翁仍受困屋內，來不及逃出；消防人員遂破門進入搶救，另組消防員則升空雲梯車救援。
消防員在火勢獲得控制後，進入火場，發現疑似74歲的林姓老翁躺臥在床已被燒成焦屍；據了解，林翁平常獨居該處，長期臥病在床，死者是否為林翁待檢警相驗，並釐清確切死因。
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