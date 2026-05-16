鈕姓男子因不勝酒力，酒醉後無故上前干擾正在現場執勤的員警。圖：截自Threads-09z3___mw

桃園市中壢區萬能路與中園路二段路口，於今(16)日凌晨0時許驚傳酒醉襲警事件。一名46歲的鈕姓男子因不勝酒力，酒醉後無故上前干擾正在現場執勤的員警，甚至情緒失控、揮拳朝員警發動攻擊。員警見狀立即採取強制力壓制，當場依妨害公務現行犯上銬逮捕。

員警見狀立即採取強制力壓制，當場依妨害公務現行犯上銬逮捕。圖：截自Threads-09z3___mw

紐男失控行徑也被一旁民眾拍下，該影片中可以看到，紐男身穿紅衣黃褲，被網友笑稱蠟筆小新，只見他渾身酒氣情緒激動不斷向現場員警咆哮，甚至口出惡言，扔擲手中物品作勢揮拳襲擊員警，員警也當場使用強制力將其壓制逮捕。

警方說明，中福派出所員警於今日凌晨執行勤務時，鈕男因酒醉上前干擾員警，員警盤查時遭鈕男揮拳攻擊，當場依妨害公務現行犯逮捕帶回偵辦。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：「醉」失控！中壢男酒後咆哮揮拳襲警 下秒慘被壓制在地