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警攔查行車搖晃BMW 駕駛是通緝犯、3乘客滑手機裝沒事也被逮了
高市鳳山警分局警方昨天傍晚在轄區攔查一輛行車搖晃的BMW權利車，越南籍駕駛河姓男子拿不出居留證供查核，其他3名同鄉乘客滑手機裝沒事，後被警方查出一車4人都是違法逃逸移工，其中河男不僅逃4年還是酒駕通緝犯，4人全被移往移民署送辦。
鳳山警分局文山派出所警方昨天傍晚5時55分許，巡邏行經建國路二段與鳳松路口，發現前方一輛BMW轎車在行駛過程左右搖晃，且車牌疑為「權利車」，警方見狀立即上前攔查，以防危害用路人安全。
警方攔停該車後，發現車內共有4名越南籍男子，見警詢問時神情緊張，4人均稱無法出示居留證件，警方隨即通報線上警網到場支援，並進一步查證身分。
後警方查出車內4人均為越南籍失聯移工，其中駕駛河姓男子（32歲）已逃逸4年，且是公共危險酒駕通緝犯，其餘3名同鄉分別逃逸1至3年。
警詢後，全案依違反就業服務法及不能安全駕駛通緝等案，分別移送高雄專勤隊及高雄地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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