聯結車轉彎「直接輾過去」 台南警實演大型車內輪差風險超震撼

台南市警三分局昨在東陽公司廠區辦理大型車交通安全宣導活動，透過6噸半大貨車及35噸聯結車實車操演，模擬大型車轉彎時內輪差及視線死角風險，現場以交通錐模擬行人站位，聯結車轉彎時瞬間將交通錐輾壓變形，「超震撼」參與員工直觀感受大型車轉彎的危險性。

此外，警方也安排人員站立在聯結車車頭旁，由駕駛座視角確認死角範圍，實際呈現大型車駕駛無法察覺周邊人車情形，加深交通安全觀念。

第三分局表示，警方與東陽公司在廠區共同辦理大型車交通安全宣導活動，除透過實境演示及事故案例影片，強化大型車駕駛安全意識外，警方也持續針對大型車違規加強取締。

據統計，今年迄今已取締大型車超載、違規停車、闖紅燈及未依規定讓車等違規共371件，較去年同期增加29件。另今年1月至4月大型車交通事故致人受傷案件計16件，較去年同期23件減少7件，降幅約30%，顯示交通宣導與執法作為已逐步展現成效。

警方呼籲，大型車駕駛行經路口應減速慢行、多停等、多確認周邊車流與行人動態，並善用行車視野輔助系統及轉彎警示設備；民眾行經大型車周邊時，也應保持安全距離，切勿於大型車轉彎時搶快超車。

現場以交通錐模擬行人站位，聯結車轉彎時瞬間將交通錐輾壓變形，讓參與員工直觀感受大型車轉彎的危險性。圖／讀者提供