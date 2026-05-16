台北客運公車肇事司機自稱超時工作 交通局要查是否管理疏失

1輛台北客運793路線公車凌晨在新北市板橋區衝撞路邊騎樓柱子，造成2名乘客受傷送醫，司機自稱上班駕車近12小時被懷疑超時工作疲勞駕駛。新北市交通局表示已請客運業者調查清楚，若涉管理疏失損及勞工權益將開罰列入考核。

新北市交通局長鍾鳴時表示，因為事故發生在昨天深夜，實際狀況尚不明確，交通局已請台北客運公司調閱肇事司機的出勤記錄、休假表、行車記錄器，調查是否涉及超時工作疲勞駕駛，釐清是管理疏失還是個人因素純粹只是自己開車打瞌睡。

鍾局長說，勞動基準法規定的工時限制正常是1日8小時為限，加班延長工時不得超過12小時且不得連續工作，每4小時至少應有30分鐘休息時間，雖實行輪班制或工作有連續性、緊急性，雇主得以在工作時間內另行調配，但還是有相關規範不得違反，以保障勞工權益，否則若像公車司機要載客運輸，疲勞駕駛太危險了。這起事故待調查清楚，若涉管理疏失將依規定開罰且列入評鑑扣分。