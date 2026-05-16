快訊

115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

不懂產業也能買 靠這招搭便車跟上AI股資金派對

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

酒醉被解僱還回頭嗆「輸贏」 北市7工人持球棒、刀械圍毆暴打

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大安區日前驚傳街頭聚眾鬥毆，一群負責工地裝修的工人，因不滿其中一名王姓工人酒醉鬧事，遭解雇後又重返現場叫囂「輸贏」，沈姓工頭等7人怒火中燒，持球棒、彈簧刀在街頭上演「7打1」大混戰，犯後分頭逃逸。大安警方獲報迅速啟動攔截圍捕，1小時內陸續查獲涉案7人，其中1人身上還有毒品，警詢後依妨害秩序等罪嫌送辦。

大安分局敦化南路派出所11日下午4時許獲報，稱仁愛路四段357號巷口發生多人持刀械棍棒鬥毆，線上快打警力趕抵，嫌犯已鳥獸散，現場徒留臉上有血、身體多處受傷的王男（45歲），經送醫無大礙。

警方調查，雙方皆為裝修工人，因被害者王男當天開工便酒醉「盧小小」，嚴重影響施工狀況，現場設計師忍無可忍，中午交代沈姓工頭（44歲）請王男離開，並結算薪資，不料王男不領情，拒絕拿錢離開現場。

王男越想越氣，下午2時許帶著怨氣重返工地堵人、揚言「輸贏」，直到下午4時眾人下班時，王男仍持續挑釁，沈姓工頭等7人隨手抄起球棒、鐵棍、撬棒及身上的彈簧刀等工具，衝上前把王男團團圍住、一陣瘋狂暴打。

眾人逞兇後，其中5人分乘兩輛轎車逃離，另2人步行離去，警方調閱監視器畫面找人，當天下午5時許，先後在信義區永吉路、內湖區攔截到兩輛車，隨後通知步行離去的朱男（44歲）與郭男（42歲）到案。

警方在車輛內查扣彈簧刀、球棒、鐵棍、撬棒等工具，其中乘客劉男（35歲）身上查獲毒品安非他命，經快篩呈陽性反應，全案警詢依刑法妨害秩序、傷害、毒品等罪嫌將7人移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣涉案彈簧刀、球棒、鐵棍、橇棒及毒品等相關證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案彈簧刀、球棒、鐵棍、橇棒及毒品等相關證物。記者翁至成／翻攝

北市大安區日前驚傳街頭鬥毆，一群工地裝修的工人不滿王姓工人酒醉鬧事，7人怒火中燒，持球棒、彈簧刀在街頭上演「7打1」大混戰。記者翁至成／翻攝
北市大安區日前驚傳街頭鬥毆，一群工地裝修的工人不滿王姓工人酒醉鬧事，7人怒火中燒，持球棒、彈簧刀在街頭上演「7打1」大混戰。記者翁至成／翻攝

鬥毆 工人 毒品

延伸閱讀

台中新社宮廟進香口角打架有人受傷 警方查獲4人到案

影／又是蝦皮智取店！楊梅悍賊偷走2萬4 拒捕遭開槍制伏

宜蘭毒駕賓士車街頭狂飆撞死女老師 「喪屍煙彈」藥頭被起訴

新北新莊大叔暗夜巷內舞劍 警消破門被路人傳成槍戰

相關新聞

酒醉被解僱還回頭嗆「輸贏」 北市7工人持球棒、刀械圍毆暴打

台北市大安區日前驚傳街頭聚眾鬥毆，一群負責工地裝修的工人，因不滿其中一名王姓工人酒醉鬧事，遭解雇後又重返現場叫囂「輸贏」，沈姓工頭等7人怒火中燒，持球棒、彈簧刀在街頭上演「7打1」大混戰，犯後分頭逃逸。大安警方獲報迅速啟動攔截圍捕，1小時內陸續查獲涉案7人，其中1人身上還有毒品，警詢後依妨害秩序等罪嫌送辦。

影／你累了嗎？公車行駛途中突偏向撞騎樓柱子 2乘客受傷

1輛台北客運公車今天凌晨行經新北市板橋區，突然偏向撞上路邊飲料店騎樓柱子，造成車上2名乘客受傷送醫，駕駛張男酒測值為零，自稱上班駕車近12小時，警方懷疑疲勞駕駛肇事。

轎車飛撞高雄捷運凱旋站 男酒測超標女友疑頂包

高雄市前鎮區今天凌晨發生轎車衝撞捷運站車禍，1輛轎車疑疾速經過捷運凱旋站，失控衝向路邊，越過人行道旁的植栽，「飛撞」1公尺高的捷運站體，才停在站體上，車上1對男女受傷，疑有酒駕，正由警方調查中。

擎天崗「野戰直播」變打卡聖地 深夜各種搞怪朝聖…驚動保七警方站崗

陽明山擎天崗情侶「暗夜野戰」遭官方YouTube頻道全程直播事件持續發酵，該處休憩區不只白天吸引大批民眾踩點，今天凌晨更演變成暴紅的打卡聖地。現場花招百出，有民眾自備燈具照明，有人帶桌上型電腦來組裝，有人在木桌椅玩戰鬥陀螺，還有人「恐龍裝」惡搞模仿不雅動作，線上觀看人數一度飆破5500人。

新北萬板橋下8旬婦落水 送醫搶救仍不治

新北市板橋區萬板橋下15日深夜傳出有人落水，落水者被救起時已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。據了解，死者為80多歲朱姓婦人，近期心情不穩定，昨獨自外出便發生憾事，讓家屬傷心不已，警方今天將報請檢察官相驗。

減重名醫被控醫療疏失致死 院方停他醫療業務3個月啟動調查

嘉義53歲沈姓女子接受減重手術後不幸身亡，家屬指控執刀的義大大昌醫院外科副院長宋天洲醫療疏失，高市衛生局介入調查中。義大今天聲明表示遺憾，也對家屬表達哀悼，另涉案醫師即日起暫停臨床醫療業務3個月，並成立專案調查小組檢視醫療過程，也會全力配合衛生局及司法調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。