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酒醉被解僱還回頭嗆「輸贏」 北市7工人持球棒、刀械圍毆暴打
台北市大安區日前驚傳街頭聚眾鬥毆，一群負責工地裝修的工人，因不滿其中一名王姓工人酒醉鬧事，遭解雇後又重返現場叫囂「輸贏」，沈姓工頭等7人怒火中燒，持球棒、彈簧刀在街頭上演「7打1」大混戰，犯後分頭逃逸。大安警方獲報迅速啟動攔截圍捕，1小時內陸續查獲涉案7人，其中1人身上還有毒品，警詢後依妨害秩序等罪嫌送辦。
大安分局敦化南路派出所11日下午4時許獲報，稱仁愛路四段357號巷口發生多人持刀械棍棒鬥毆，線上快打警力趕抵，嫌犯已鳥獸散，現場徒留臉上有血、身體多處受傷的王男（45歲），經送醫無大礙。
警方調查，雙方皆為裝修工人，因被害者王男當天開工便酒醉「盧小小」，嚴重影響施工狀況，現場設計師忍無可忍，中午交代沈姓工頭（44歲）請王男離開，並結算薪資，不料王男不領情，拒絕拿錢離開現場。
王男越想越氣，下午2時許帶著怨氣重返工地堵人、揚言「輸贏」，直到下午4時眾人下班時，王男仍持續挑釁，沈姓工頭等7人隨手抄起球棒、鐵棍、撬棒及身上的彈簧刀等工具，衝上前把王男團團圍住、一陣瘋狂暴打。
眾人逞兇後，其中5人分乘兩輛轎車逃離，另2人步行離去，警方調閱監視器畫面找人，當天下午5時許，先後在信義區永吉路、內湖區攔截到兩輛車，隨後通知步行離去的朱男（44歲）與郭男（42歲）到案。
警方在車輛內查扣彈簧刀、球棒、鐵棍、撬棒等工具，其中乘客劉男（35歲）身上查獲毒品安非他命，經快篩呈陽性反應，全案警詢依刑法妨害秩序、傷害、毒品等罪嫌將7人移送台北地檢署偵辦。
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