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高雄駕駛直撞分隔島路燈桿棄車落跑畫面曝 女車主說法反覆令警傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市高楠公路今天凌晨2時許發生一起Toyota Altis自撞分隔島號誌燈桿事故，警方獲報到場，發現駕駛不見蹤影，循車號通知黃姓女車主；黃稱車被偷，後又改口車借朋友，但不知姓名，警方認事有蹊蹺，將追查幕後駕車身分並通知黃女到案說明。　

楠梓警分局指出，後勁派出所今天凌晨2時許獲報指高楠公路發生一起轎車不明原因自撞分隔島號誌燈桿事故，警方隨即派員到場處置。

警方抵達現場後，發現事故現場有一輛Toyota Altis的轎車開上分隔島撞上號誌燈桿，車頭毀損，幸未造成其他人受傷，但駕駛已逃離，不見蹤影。

警方調閱事故周邊監視器，發現轎車駕駛當時正沿高楠公路北向南快車道，行經事故路口時，不明原因自撞號誌燈桿。

後警方循車號追人，查出車主是黃姓女子，黃女原稱車子被偷，後又改口車子借男性友人，警方追問友人姓名，黃卻稱不知名字，讓警方認為不單純。

警方指出，已掌握男駕駛人的身分，將通知其到案說明，因駕駛人自撞燈桿逃離現場，已構成肇事逃逸，警方將依據道路交通管理處罰條例第62條的規定，無人傷亡的肇事逃逸行為，處以1000元以上至3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

高市高楠公路今天凌晨2時許發生一起Toyota轎車自撞分隔島號誌燈桿事故，駕駛肇事逃逸。記者石秀華／翻攝
高市高楠公路今天凌晨2時許發生一起Toyota轎車自撞分隔島號誌燈桿事故，駕駛肇事逃逸。記者石秀華／翻攝

高市高楠公路今天凌晨2時許發生一起Toyota轎車自撞分隔島號誌燈桿事故，駕駛肇事逃逸。記者石秀華／翻攝
高市高楠公路今天凌晨2時許發生一起Toyota轎車自撞分隔島號誌燈桿事故，駕駛肇事逃逸。記者石秀華／翻攝

自撞 高雄 高市

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