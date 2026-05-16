彰化市兒童公園涼亭凌晨發生大火 警消不排除遭人縱火

彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭的塑膠平台，今天凌晨起火，由於是易燃物，火勢猛烈，彰化縣消防局費了將近1小時撲滅，不排除有人縱火，由消防局會同警方及市公所調查中。

彰化縣消防局是在今天凌晨1時33分許，接獲報案，指彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭發生火警，消防局調派5輛消防車、消防人員7人、義消1人趕往搶救，由東區分隊分隊長周益祿指揮搶救，到場發現火場位在復健區及塑膠平台。

雖然火場面積才5 平方公尺，但卻是易燃物，濃煙直衝雲霄，火勢十分猛烈，火舌伸吐，照亮夜空，附近居民也十分關切。消防人員直到2時17分才控制火勢，2時26分才撲滅。

現場雖然沒有找到油類或者引火的紙類，但塑膠平台應不致自動燃燒，消防人員不排除有人縱火，會同警方及市公所調查中。

彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭的塑膠平台，今天凌晨起火，由於是易燃物，火勢猛烈，彰化縣消防局費了將近1小時撲滅，不排除有人縱火，由消防局會同警方及市公所調查中。圖／消防局提供