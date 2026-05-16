快訊

115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

不懂產業也能買 靠這招搭便車跟上AI股資金派對

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化市兒童公園涼亭凌晨發生大火 警消不排除遭人縱火

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭的塑膠平台，今天凌晨起火，由於是易燃物，火勢猛烈，彰化縣消防局費了將近1小時撲滅，不排除有人縱火，由消防局會同警方及市公所調查中。

彰化縣消防局是在今天凌晨1時33分許，接獲報案，指彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭發生火警，消防局調派5輛消防車、消防人員7人、義消1人趕往搶救，由東區分隊分隊長周益祿指揮搶救，到場發現火場位在復健區及塑膠平台。

雖然火場面積才5 平方公尺，但卻是易燃物，濃煙直衝雲霄，火勢十分猛烈，火舌伸吐，照亮夜空，附近居民也十分關切。消防人員直到2時17分才控制火勢，2時26分才撲滅。

現場雖然沒有找到油類或者引火的紙類，但塑膠平台應不致自動燃燒，消防人員不排除有人縱火，會同警方及市公所調查中。

彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭的塑膠平台，今天凌晨起火，由於是易燃物，火勢猛烈，彰化縣消防局費了將近1小時撲滅，不排除有人縱火，由消防局會同警方及市公所調查中。圖／消防局提供
彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭的塑膠平台，今天凌晨起火，由於是易燃物，火勢猛烈，彰化縣消防局費了將近1小時撲滅，不排除有人縱火，由消防局會同警方及市公所調查中。圖／消防局提供

彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭的塑膠平台，今天凌晨起火，由於是易燃物，火勢猛烈，彰化縣消防局費了將近1小時撲滅，不排除有人縱火。圖／消防局提供
彰化市三民路、長順街口的彰化市兒童公園涼亭的塑膠平台，今天凌晨起火，由於是易燃物，火勢猛烈，彰化縣消防局費了將近1小時撲滅，不排除有人縱火。圖／消防局提供

彰化 公園 縱火

延伸閱讀

東海大學男宿清晨驚傳火警…16年冷氣室外機釀禍 校方回應了

業餘的？歹徒大麻店縱火變自焚落荒逃 犯案紅色油桶意外爆紅

路殺頻傳 彰化八卦山水鹿增 擬族群移除

台中男9樓墜落慘死 胸口穿刺草皮染血、水果刀斜插在地

相關新聞

酒醉被解僱還回頭嗆「輸贏」 北市7工人持球棒、刀械圍毆暴打

台北市大安區日前驚傳街頭聚眾鬥毆，一群負責工地裝修的工人，因不滿其中一名王姓工人酒醉鬧事，遭解雇後又重返現場叫囂「輸贏」，沈姓工頭等7人怒火中燒，持球棒、彈簧刀在街頭上演「7打1」大混戰，犯後分頭逃逸。大安警方獲報迅速啟動攔截圍捕，1小時內陸續查獲涉案7人，其中1人身上還有毒品，警詢後依妨害秩序等罪嫌送辦。

影／你累了嗎？公車行駛途中突偏向撞騎樓柱子 2乘客受傷

1輛台北客運公車今天凌晨行經新北市板橋區，突然偏向撞上路邊飲料店騎樓柱子，造成車上2名乘客受傷送醫，駕駛張男酒測值為零，自稱上班駕車近12小時，警方懷疑疲勞駕駛肇事。

轎車飛撞高雄捷運凱旋站 男酒測超標女友疑頂包

高雄市前鎮區今天凌晨發生轎車衝撞捷運站車禍，1輛轎車疑疾速經過捷運凱旋站，失控衝向路邊，越過人行道旁的植栽，「飛撞」1公尺高的捷運站體，才停在站體上，車上1對男女受傷，疑有酒駕，正由警方調查中。

擎天崗「野戰直播」變打卡聖地 深夜各種搞怪朝聖…驚動保七警方站崗

陽明山擎天崗情侶「暗夜野戰」遭官方YouTube頻道全程直播事件持續發酵，該處休憩區不只白天吸引大批民眾踩點，今天凌晨更演變成暴紅的打卡聖地。現場花招百出，有民眾自備燈具照明，有人帶桌上型電腦來組裝，有人在木桌椅玩戰鬥陀螺，還有人「恐龍裝」惡搞模仿不雅動作，線上觀看人數一度飆破5500人。

新北萬板橋下8旬婦落水 送醫搶救仍不治

新北市板橋區萬板橋下15日深夜傳出有人落水，落水者被救起時已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。據了解，死者為80多歲朱姓婦人，近期心情不穩定，昨獨自外出便發生憾事，讓家屬傷心不已，警方今天將報請檢察官相驗。

減重名醫被控醫療疏失致死 院方停他醫療業務3個月啟動調查

嘉義53歲沈姓女子接受減重手術後不幸身亡，家屬指控執刀的義大大昌醫院外科副院長宋天洲醫療疏失，高市衛生局介入調查中。義大今天聲明表示遺憾，也對家屬表達哀悼，另涉案醫師即日起暫停臨床醫療業務3個月，並成立專案調查小組檢視醫療過程，也會全力配合衛生局及司法調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。