轎車飛撞高雄捷運凱旋站 男酒測超標女友疑頂包

高雄市前鎮區今天凌晨發生轎車衝撞捷運站車禍，1輛轎車疑疾速經過捷運凱旋站，失控衝向路邊，越過人行道旁的植栽，「飛撞」1公尺高的捷運站體，才停在站體上，車上1對男女受傷，疑有酒駕，正由警方調查中。

據了解，孫姓男子（36歲）與林姓女友（40歲）同乘這輛黑色轎車，今天凌晨零時許，轎車疾速路過高雄市前鎮區中山三路，由北往南行駛，疑由快車道偏向慢車道，突然失控撞擊路邊停放的電動輔助自行車和重機共3輛，衝向人行道。

據警、消了解，轎車可能速度快又撞到人行道緣石，才飛越過路旁植栽，飛向高雄捷運凱旋站，卡在外站體通風口建築停下，轎車損毀，孫男手臂骨折、多處擦挫傷，警、消到場時他在車外，林女則受困右前座動彈不得，經消防隊救出，將2人送阮綜合醫院急救，無生命危險。

警方查出轎車車主是孫男，對孫、林2人酒測，孫男呼氣酒測值每公升0.37毫克，林女無酒精反應，孫男稱林女開的車，林女也自稱開車。

但是，警方依據車禍狀態的客觀面，並訪談消防、救護人員，認為林女受困右前座，懷疑林女「頂包」，仍以孫男涉嫌酒駕，依公共危險罪嫌查辦，另查辦林女涉嫌令公務員登載不實，依偽造文書罪嫌究辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄1輛轎車今天凌晨飛撞捷運凱旋站，救護人員從右前座救出林女。記者林保光／翻攝