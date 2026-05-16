高雄鳳山警攔查可疑BMW 驚見車內滿坐越南失聯移工和通緝犯

高雄市警鳳山分局員警昨天傍晚，發現1輛BMW轎車進間車身明顯左右搖晃，而且所懸掛的牌照疑是權利車，員警隨即上前攔車盤查，發現車上4名男子全是越南籍失聯移工，其中開車的男子還涉嫌酒駕通緝中。

鳳山警分局文山派出所員警，昨天傍晚近6時，在鳳山區建國路2段與鳳松路口，發現這輛黑色BMW轎車。員警見車身搖晃厲害，擔心車內有問題，也可能影響路人安全，趁轎車停紅燈時，請求警力支援，熱心民眾也上前協助，左右包夾這輛車。

警方靠近車輛後，要求開車的河姓男子（32歲）熄火受檢。河姓男子面對員警查問身分，神情慌張，並與車內另3名男子全無法出示任何居留證件，才問出他們全是越南人，員警一一查驗身分，發覺他們全是失聯移工，在台逾期居留。

警方查出，開車的河姓男子更因酒駕涉公共危險罪嫌，遭高雄地檢署通緝，立即逮捕他，連同其餘3名失聯移工，一同帶返派出所接受調查。警詢後，將河男移送歸案，另3名失聯移工解送移民署高雄市專勤隊收容。

高雄員警昨巡邏發現BMW轎車晃動，攔車盤查，驚見車內全是越南籍失聯移工。記者林保光／翻攝