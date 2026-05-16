擎天崗「野戰直播」變打卡聖地 深夜各種搞怪朝聖...驚動保七警方站崗

陽明山擎天崗情侶「暗夜野戰」遭官方YouTube頻道全程直播事件持續發酵，該處休憩區不只白天吸引大批民眾踩點，今天凌晨更演變成暴紅的打卡聖地。現場花招百出，有民眾自備燈具照明，有人帶桌上型電腦來組裝，有人在木桌椅玩戰鬥陀螺，還有人「恐龍裝」惡搞模仿不雅動作，線上觀看人數一度飆破5500人。

根據即時影像畫面，現場聚集數十名年輕人，一夥人玩的十分開心，氣氛仿佛另類的營火晚會，不過也疑因太過喧鬧，驚動警察到場站崗，經詢問了解，並非轄區士林警方接獲報案，而是固守國家公園的保七總隊員警巡邏查看、關切。

有眼尖網友發現，疑因為擎天崗野戰事件，為了防止不雅畫面被截圖外傳，目前陽明山國家公園管理處的「擎天崗草原」YT直播已不支援回放功能。

據了解，警方昨天在第一時間就聯繫上涉案的23歲男子，原本答應當天就到案說明，但疑似因事件鬧大想避風頭，跟警方改口「擇日到案」。

陽明山擎天崗凌晨聚集數十名年輕人，一夥人玩的十分開心，氣氛仿佛另類的營火晚會。圖／擷取自陽管處擎天崗草原YT直播

現場聚集數十名年輕人，一夥人玩的十分開心，氣氛仿佛另類的營火晚會。圖／擷取自陽管處擎天崗草原YT直播

疑因太過喧鬧，固守國家公園的保七總隊員警到場巡邏查看、關切。圖／擷取自threads

現場聚集數十名年輕人，一夥人玩的十分開心，氣氛仿佛另類的營火晚會。圖／擷取自陽管處擎天崗草原YT直播