新北萬板橋下8旬婦落水 送醫搶救仍不治

新北市板橋區萬板橋下15日深夜傳出有人落水，落水者被救起時已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。據了解，死者為80多歲朱姓婦人，近期心情不穩定，昨獨自外出便發生憾事，讓家屬傷心不已，警方今天將報請檢察官相驗。

新北市警方15日晚上10時許接獲民眾報案，指稱板橋區萬板橋下遙控汽車場旁，發現有民眾急需救護，請警消到場協助。

據了解，1對夫妻昨晚在新店溪邊看見1名婦人獨自走入溪水中，一度上前欲協助救人，但日前台北市才發生男大學生下水救人不幸溺水身亡，不敢貿然下水，急忙報警求助；待警消到場後，才出手幫忙協力將落水婦人從溪水中救起，緊急送往板橋亞東醫院急救。

落水婦人經查其身分為82歲朱姓婦人，送醫搶救至深夜11時35分仍宣告不治。據死者兒子表示，其母親的心情長期都不太穩定，一家人一起住在桃園，昨日她獨自一人搭車北上，沒想到竟發生憾事。警方依規定將在今天報請新北地檢署檢察官及法醫相驗，以釐清案情。

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