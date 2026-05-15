國道事故頻傳！桃園大園消防「拆車實戰」磨救援技術 爭黃金時間搶命

因應國道與快速道路重大車禍頻傳桃園市消防局第三救災救護大隊大園分隊，一連五天動員所有消防隊員，利用報廢車輛進行「車輛破壞救助」特訓，模擬小車遭遇大型車輛事故夾困情境，強化第一線拆車救人的救援能力，盼在黃金時間替傷患搶回生機。

分隊長吳興黌表示，大園分隊轄區涵蓋國道2號及台61西部濱海快速道路，平時大型車輛與貨櫃車往來頻繁，交通事故型態複雜，尤其高速撞擊後常造成車體嚴重變形、駕駛及乘客受困，救援難度遠高於一般道路事故，因此特別規劃以真實報廢車輛進行「車輛破壞救助」實兵訓練。

這次演練不再使用模擬器材，直接以完整的車輛進行破壞操作，消防員必須實際感受車體鋼材強度、受力狀況及破壞阻力，再運用電動破壞器材進行車門卸除、車頂掀除及破窗等救援技術，過程除了耗費大量體力與專注力，也考驗團隊默契。

特訓周訓練內容包含「車輛正位夾困」、「側翻車輛情境」、「車體穩固作業」及「開創逃生空間」等四大項目，完整模擬真實重大車禍現場；消防員必須先在最短時間內依序使用專用穩固墊塊與枕木，快速支撐柱完成車體穩固，避免救援過程中車輛滑動或傾倒，造成受困傷患二次傷害。

其中，側翻車輛情境一直被視為高難度的課目之一。消防人員必需鑽入車內，在狹窄操作空間重新評估傷患位置、調整進入路線、並以不同角度實施頂撐與開創，考驗人員的空間判斷與協同配合能力。

另在開創逃生空間操作方面，人員操作安全破窗、車門卸除及車頂掀除等技術，依傷患受困不為選擇最佳開口方向，以最短時間為傷患創造足夠的救助空間，所有破壞作業均須在確認車體穩定後才能進行，落實「以人為本、安全效率」原則，並透過反覆訓練提升救援流暢度與應變能力。

參與特訓的消防員在晴雨不定又悶熱的5月天反覆操作頂撐、切割及撐開等動作，汗水不僅浸濕全身，裝備更是濕了乾、乾了濕不斷循環，大夥仍持續演練每個救援細節，只為能在真正發生事故時，替受傷或受困駕駛、乘客爭取更多存活機會。

第三大隊大隊長吳家豪說，真實車體演練能有效縮短消防人員從訓練到實戰的落差，也讓同仁熟悉各類複雜事故狀況，希望藉由持續精進車禍救助技術，在重大事故發生時，替傷患把握最關鍵的黃金救援時間。

這次以真實報廢車輛進行「車輛破壞救助」實兵訓練，內容包含「車輛正位夾困」、「側翻車輛情境」、「車體穩固作業」及「開創逃生空間」等四大項目。圖／大園分隊提供

由於國道或快速道路遇車禍事故，車輛大多扭曲變形，因此如何運用電動破壞器材進行車門卸除、車頂掀除及破窗等救援技術都必須學，過程中，除耗費大量體力與專注力，也考驗團隊默契。圖／大園分隊提供

大園分隊表示，所有破壞作業均須在確認車體穩定後才能進行，落實「以人為本、安全效率」原則，並透過反覆訓練提升救援流暢度與應變能力。圖／大園分隊提供