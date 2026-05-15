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新北新莊大叔暗夜巷內舞劍 警消破門被路人傳成槍戰
新北市新莊區今晚傳出有人在巷內揮舞長刀好像要砍人，警方趕抵時男子躲進屋內關門拒檢，最後聯繫消防隊協助破門卻被路人錄影貼網傳成槍戰，其實沒有開槍，員警衝進屋內壓制逮捕嫌犯，查扣1把長劍。
新北市110於晚間8時30分左右接獲民眾報案，指稱新莊區民本街27巷有男子情緒激動在住處門口揮舞長刀疑似要砍人，情況非常危急，新莊警分局立即派遣光華派出所員警趕赴現場，但45歲陳男隨即躲回家中關閉鐵門拒絕配合盤查。
警方調閱監視器確認陳男確實有持類似刀械鐵器站在屋外揮舞，已造成鄰居恐慌，符合準現行犯要件，隨後聯繫消防隊到場協助破門讓員警進屋逮人，警詢後將依恐嚇公眾罪嫌移送新北地檢署偵辦，並評估是否強制送醫。
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