參加女兒畢典夢碎…女減重術後身亡 醫師遭控疏失、停診調查

沈女接受減重手術時因術中大出血，轉加護病房搶救後仍不治，圖為先前女兒不捨握著媽媽的手。圖／讀者提供

嘉義沈姓國中女老師為美美參加女兒畢業典禮，今年四月接受減重手術後卻身亡，家屬指控執刀的義大大昌醫院外科副院長宋天洲未充分告知風險，輸血近一萬ＣＣ後才坦言「大動脈有問題」。高市衛生局介入調查，發現宋前晚上網說明病患就醫過程，涉違反醫師法保密義務，將罰兩萬至十萬元。院方令他停診三個月，全案配合司法及衛生局調查。

沈女胞弟指醫師術前強調安全，未說明可能出現大動脈損傷等重大風險，手術六小時才說「大動脈有問題」，隔天轉送義大醫院住加護病房三天，因敗血性休克、多重器官衰竭身亡。

沈女曾是舉重國手，退役應聘到國中當體育老師，雖停止高強度訓練，但飲食與代謝習慣未調整導致體重破百。女兒說，媽媽為參加她的畢業典禮並健康控制體重才決定手術，「沒想到再也無法醒過來」。

宋天洲說，沈女屬極重度肥胖，本身屬高風險族群，術前已完整告知死亡率、出血、敗血症及急性腎衰竭等風險，手術中腹腔鏡穿刺時發現腹部冒血、血壓下降，採剖腹止血並終止手術，文獻記載腹腔鏡穿刺約百分之○點一五到百分之○點二大血管損傷機率，屬罕見但已知的手術併發症，並非醫療疏失。

衛生局表示，宋姓醫師過去曾替多名「非病態性肥胖」患者施作多項減重手術，醫懲會認定有「過度治療」情形，這次手術爭議，將依醫療事故預防及爭議處理法協助家屬申請調解。

一名減重醫師認為，ＢＭＩ高達六十六，病患腹部皮下脂肪通常厚達八到十公分，腹腔鏡穿刺傷及腹主動脈機率很低，「如果打破血管是非常低級的錯誤」，但仍須交由醫審會鑑定釐清。