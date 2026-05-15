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澎湖水上溜滑梯出意外 37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

澎湖東海今天發生水上活動意外，一名37歲男性遊客體驗水上溜滑梯時，疑因頭部重擊氣墊，造成頸椎重創，當場一度下半身失去知覺。經送醫檢查後，發現頸椎C2至C4疑似骨折，不排除第二頸椎移位閉鎖性骨折，院方緊急啟動空中後送機制，將患者轉送高雄長庚紀念醫院治療。

據了解，男子今天上午9時許在澎湖東海從事水上活動，滑行過程中發生意外，雖然意識清楚，但當場已感覺不到下半身，消防局獲報後，立即派遣119救護車送往衛福部澎湖醫院急救。

院方經電腦斷層（CT）檢查後，發現患者頸椎C2至C4疑似骨折，醫療團隊擔心傷勢進一步影響神經與呼吸功能，因此先行進行預防性插管，並透過衛福部空轉後送遠距醫療會診平台，啟動緊急空中轉診程序。

由於澎湖醫療量能有限，患者後續仍需更高層級神經外科與加護照護，因此由凌天航空駐地直升機執行後送任務，將傷者送往高雄長庚紀念醫院。據悉，因傷者並非澎湖籍民眾，後送費用仍須部分自費負擔。

除了這起頸椎重傷案例外，另一名50多歲女性因急性呼吸衰竭併高碳酸血症，也由三軍總醫院澎湖分院完成初步處置後，後送高雄榮民總醫院治療，凌天航空今天接連執行緊急任務，讓空中後送成了離島急重症患者的重要支撐。

澎湖東海傳出水上溜滑梯意外，37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救。圖／凌天航空提供
澎湖東海傳出水上溜滑梯意外，37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救。圖／凌天航空提供

澎湖東海傳出水上溜滑梯意外，37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救。圖／凌天航空提供
澎湖東海傳出水上溜滑梯意外，37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救。圖／凌天航空提供

澎湖東海傳出水上溜滑梯意外，37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救。圖／凌天航空提供
澎湖東海傳出水上溜滑梯意外，37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救。圖／凌天航空提供

澎湖東海傳出水上溜滑梯意外，37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救。圖／凌天航空提供
澎湖東海傳出水上溜滑梯意外，37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救。圖／凌天航空提供

澎湖 東海 骨折

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