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澎湖水上溜滑梯出意外 37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救
澎湖東海今天發生水上活動意外，一名37歲男性遊客體驗水上溜滑梯時，疑因頭部重擊氣墊，造成頸椎重創，當場一度下半身失去知覺。經送醫檢查後，發現頸椎C2至C4疑似骨折，不排除第二頸椎移位閉鎖性骨折，院方緊急啟動空中後送機制，將患者轉送高雄長庚紀念醫院治療。
據了解，男子今天上午9時許在澎湖東海從事水上活動，滑行過程中發生意外，雖然意識清楚，但當場已感覺不到下半身，消防局獲報後，立即派遣119救護車送往衛福部澎湖醫院急救。
院方經電腦斷層（CT）檢查後，發現患者頸椎C2至C4疑似骨折，醫療團隊擔心傷勢進一步影響神經與呼吸功能，因此先行進行預防性插管，並透過衛福部空轉後送遠距醫療會診平台，啟動緊急空中轉診程序。
由於澎湖醫療量能有限，患者後續仍需更高層級神經外科與加護照護，因此由凌天航空駐地直升機執行後送任務，將傷者送往高雄長庚紀念醫院。據悉，因傷者並非澎湖籍民眾，後送費用仍須部分自費負擔。
除了這起頸椎重傷案例外，另一名50多歲女性因急性呼吸衰竭併高碳酸血症，也由三軍總醫院澎湖分院完成初步處置後，後送高雄榮民總醫院治療，凌天航空今天接連執行緊急任務，讓空中後送成了離島急重症患者的重要支撐。
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