影／57歲男連偷2間蝦皮智取店現金箱逃逸 警圍捕開3槍擊中右腳

57歲林男今日凌晨4時許，於桃園市楊梅區金山街及青山一街蝦皮智取店偷竊現金箱，因觸動警鈴驚擾附近住戶，經警方調閱監視器及擴大追查後，鎖定涉案車輛行蹤查獲。林男見警員企圖躲避追查，甚至丟擲雜物攻擊警方仍被制伏，全案依竊盜、妨害公務等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

當時林男持扳手及砂輪機等作案工具，連續破壞2間電商智取店內的現金箱，警方獲報後，到場調閱監視器鎖定林男車輛，約1小時後，於平鎮區陸光路發現疑似仍要持續行竊的林男，員警上前攔查時，林男拒檢棄車徒步逃逸，竄入巷弄內企圖躲避查緝。

警方立即上前追捕，期間先使用辣椒水欲壓制犯嫌，惟林嫌持續拒捕並與警方拉扯，警方遂依法朝空鳴槍2槍示警，但林嫌仍未停止反抗，甚至於防火巷內持地面雜物朝警方丟擲攻擊。為防止危害擴大，遂再朝地面射擊1槍制止並擊中林嫌右腳，致使其放棄抵抗。

警方隨即通知消防人員到場協助，林嫌意識清楚、無生命危險，後續由員警戒護送往平鎮聯新醫院治療。警方並於現場查扣2萬4400元贓款、扳手3支及砂輪機1支等作案工具。全案依竊盜罪、妨害公務等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

57歲林男今日凌晨4時許，於桃園市楊梅區金山街及青山一街蝦皮智取店偷竊現金箱，於平鎮區陸光路附近被警方逮補。圖／楊梅分局提供