快訊

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

影／又是蝦皮智取店！楊梅悍賊偷走2萬4 拒捕遭開槍制伏

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市今(15)日凌晨4時許，57歲林姓犯嫌於楊梅區金山街及青山一街蝦皮智取店，接連犯下零錢箱竊盜案件，被警方於追查，在平鎮區陸光路58巷口發現其行蹤，但逮捕過程中林嫌不僅拒絕配合盤查企圖逃逸，更持物攻擊員警，因其奮力抵抗，為防止危害擴大，警方最後朝地面射擊1槍擊中林嫌右腳掌後制伏送醫，全案依法移請桃園地檢署偵辦。楊梅警分局說明，今日凌晨金山街及青山一街蝦皮智取店，接連發生零錢箱遭竊案件，經警方調閱監視器及擴大追查後鎖定涉案車輛行蹤。後續由楊梅分局幼獅派出所、草湳派出所及上湖派出所等單位共同執行圍捕勤務。

警方於5時15分許，在平鎮區陸光路58巷口發現涉案車輛及林嫌，林嫌見警後立即徒步逃逸，竄入巷弄內企圖躲避查緝。警方立即上前追捕，期間先使用辣椒水欲壓制犯嫌，但林嫌持續拒捕並與警方拉扯，警方遂依法朝空鳴槍2槍示警，但林嫌仍未停止反抗，甚至於防火巷內持地面雜物朝警方丟擲攻擊。

警方為防止危害擴大，遂再朝地面射擊1槍制止並擊中林嫌右腳掌，致使其放棄抵抗。警方隨即通知消防人員到場協助，林嫌意識清楚、無生命危險，後續由員警戒護送往平鎮聯新醫院治療。警方並於現場查扣2萬4400元贓款、扳手3支及砂輪機1支等作案工具。全案依竊盜罪、妨害公務等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

楊梅分局表示，警方對於任何危害治安及挑戰公權力的不法行為，絕不寬貸，將持續強化打擊竊盜及各類犯罪案件。另員警執勤過程中，均秉持依法行政原則，在兼顧自身及民眾安全前提下，依現場狀況適當使用警械，以有效制止危害情事發生，維護社會治安與市民安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】又是蝦皮智取店！楊梅悍賊偷走2萬4 拒捕遭開槍制伏

桃園 蝦皮 竊盜

延伸閱讀

遭警圍捕！持槍男挾持女友搭計程車...58歲司機「徒手奪槍」網讚：平民英雄

遭客機引擎吞噬亡！殘骸散滿地 41歲男黑歷史曝光…曾涉謀殺未遂

靠拍仇恨影片爆紅 美國網紅高級餐廳吃霸王餐又惹議

宏福苑大火唯一沒被火襲…宏志閣居民返家 魚翅花膠疑被盜

相關新聞

18歲男搭火車睡過頭叫不醒 救護員一句「要做疼痛測試」即秒醒

119次新自強號今天下午1時28分抵終點站彰化到站，站務人員清車時，發現1名18歲男子「昏迷不醒」，彰化縣消防局救護人員接獲報案趕到，也叫不醒，但檢測生命跡象卻很穩定，直到說要為他做疼痛測試才「醒來」，他自稱冷氣太冷睡過頭，讓在場人員傻眼。

才涉毆打曾蔡美佐案又爆私刑 3男遭逼下跪互甩巴掌…11人全落網

北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀之子蔡晉財，日前才因涉嫌毆打前立委曾蔡美佐案遭收押禁見，近日網路又流出疑似私刑畫面，畫面中3名男子遭逼下跪，蔡晉財疑似也在場。雲林警方追查發現，此案源於去年北港藝閣遊街期間停車糾紛，3名被害人不僅遭強押至特定場所，還被逼互打巴掌、做體罰動作，甚至遭多人毆打。警方已將蔡晉財等11名涉案人全數查緝到案，依法送辦。

減重名醫被控醫療疏失致死 院方停他醫療業務3個月啟動調查

嘉義53歲沈姓女子接受減重手術後不幸身亡，家屬指控執刀的義大大昌醫院外科副院長宋天洲醫療疏失，高市衛生局介入調查中。義大今天聲明表示遺憾，也對家屬表達哀悼，另涉案醫師即日起暫停臨床醫療業務3個月，並成立專案調查小組檢視醫療過程，也會全力配合衛生局及司法調查。

影／57歲男連偷2間蝦皮智取店現金箱逃逸 警圍捕開3槍擊中右腳

57歲林男今日凌晨4時許，於桃園市楊梅區金山街及青山一街蝦皮智取店偷竊現金箱，因觸動警鈴驚擾附近住戶，經警方調閱監視器及擴大追查後，鎖定涉案車輛行蹤查獲。林男見警員企圖躲避追查，甚至丟擲雜物攻擊警方仍被制伏，全案依竊盜、妨害公務等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

影／驚悚瞬間！ 新北婦人騎機車被2輛大巴士夾擊險奪命

新北市泰山區上午有1名61歲婦人騎機車停在馬路中央待轉，突然被後方遊覽車撞倒，不巧對向又有公車迎面而來再撞上。她倒在2輛龐大巴士之間顯得格外渺小，令目擊者嚇出一身冷汗，幸好命大沒被捲進車底下，僅受輕傷送醫。

高雄女警開警車處理車禍 未禮讓直行車撞傷機車騎士

高雄市警三民二分局警車今天上午與機車發生車禍，女警駕駛警車去處理車禍事故，不料途中與直行機車發生碰撞，造成女騎士手腳擦挫傷，送醫後無大礙。警方初判，女警轉彎未禮讓直行車，將依法開罰並追究行政責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。