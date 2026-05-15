影／又是蝦皮智取店！楊梅悍賊偷走2萬4 拒捕遭開槍制伏

桃園市今(15)日凌晨4時許，57歲林姓犯嫌於楊梅區金山街及青山一街蝦皮智取店，接連犯下零錢箱竊盜案件，被警方於追查，在平鎮區陸光路58巷口發現其行蹤，但逮捕過程中林嫌不僅拒絕配合盤查企圖逃逸，更持物攻擊員警，因其奮力抵抗，為防止危害擴大，警方最後朝地面射擊1槍擊中林嫌右腳掌後制伏送醫，全案依法移請桃園地檢署偵辦。楊梅警分局說明，今日凌晨金山街及青山一街蝦皮智取店，接連發生零錢箱遭竊案件，經警方調閱監視器及擴大追查後鎖定涉案車輛行蹤。後續由楊梅分局幼獅派出所、草湳派出所及上湖派出所等單位共同執行圍捕勤務。

警方於5時15分許，在平鎮區陸光路58巷口發現涉案車輛及林嫌，林嫌見警後立即徒步逃逸，竄入巷弄內企圖躲避查緝。警方立即上前追捕，期間先使用辣椒水欲壓制犯嫌，但林嫌持續拒捕並與警方拉扯，警方遂依法朝空鳴槍2槍示警，但林嫌仍未停止反抗，甚至於防火巷內持地面雜物朝警方丟擲攻擊。

警方為防止危害擴大，遂再朝地面射擊1槍制止並擊中林嫌右腳掌，致使其放棄抵抗。警方隨即通知消防人員到場協助，林嫌意識清楚、無生命危險，後續由員警戒護送往平鎮聯新醫院治療。警方並於現場查扣2萬4400元贓款、扳手3支及砂輪機1支等作案工具。全案依竊盜罪、妨害公務等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

楊梅分局表示，警方對於任何危害治安及挑戰公權力的不法行為，絕不寬貸，將持續強化打擊竊盜及各類犯罪案件。另員警執勤過程中，均秉持依法行政原則，在兼顧自身及民眾安全前提下，依現場狀況適當使用警械，以有效制止危害情事發生，維護社會治安與市民安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】又是蝦皮智取店！楊梅悍賊偷走2萬4 拒捕遭開槍制伏