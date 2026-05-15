18歲男搭火車睡過頭叫不醒 救護員一句「要做疼痛測試」即秒醒

119次新自強號今天下午1時28分抵終點站彰化到站，站務人員清車時，發現1名18歲男子「昏迷不醒」，彰化縣消防局救護人員接獲報案趕到，也叫不醒，但檢測生命跡象卻很穩定，直到說要為他做疼痛測試才「醒來」，他自稱冷氣太冷睡過頭，讓在場人員傻眼。

據了解，這名乘客是從新竹上車坐第二車，要到苗栗苑裡，卻一路坐到終點彰化站，站務人員要清車時，發現他怎麼也叫不醒，十分緊張，除了發出緊急通報外，並趕緊打119，請彰化消防分隊派救護車前往救援。

救護人員指出，當時叫了這名男子五、六次，都沒有反應，立即為他做了血氧及血糖檢測都無異狀，生命徵象生常，再搖他幾次，左側、右側翻身後，卻還是沒有醒過來。 在場的還有站務人員及鐵路警察，一時大家都拿他沒辦法。

過了約10多分鐘，救護人員無奈下，只好對著這名旅客說，「沒辦法了，只好做疼痛測試」，這時候，這名旅客突然就醒了，眾人鬆了一口氣，後來改搭516車次離去。

經轉述，這名旅客說，他是從新竹搭到苗栗苑裡，可能是火車冷氣太強了，一時很好睡，就睡過頭了，才一路睡到彰化，令眾人啼笑皆非。