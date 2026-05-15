才涉毆打曾蔡美佐案又爆私刑 3男遭逼下跪互甩巴掌…11人全落網

北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀之子蔡晉財，日前才因涉嫌毆打前立委曾蔡美佐案遭收押禁見，近日網路又流出疑似私刑畫面，畫面中3名男子遭逼下跪，蔡晉財疑似也在場。雲林警方追查發現，此案源於去年北港藝閣遊街期間停車糾紛，3名被害人不僅遭強押至特定場所，還被逼互打巴掌、做體罰動作，甚至遭多人毆打。警方已將蔡晉財等11名涉案人全數查緝到案，依法送辦。

蔡晉財本月7日涉及毆打前立委曾蔡美佐案件，日前已收押禁見，日前有網友在網路社群發布3名男子疑似被強迫下跪照片，蔡晉財也在現場，雲林縣警察局表示，網路情蒐時發現相關影像後，立刻組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組調查，此案肇因於去年4月「藝閣遊街」期間所發生的停車糾紛，當時3名被害人與人發生衝突後，遭帶往北港地區特定場所，並遭脅迫作出下跪等行為，被害人當時並未報案。據了解，3名被害人除被脅迫下跪，還被要求互打巴掌，及做出人型拱橋、交互蹲跳、抱水桶等體罰動作，並遭多人毆打。

檢警發動查緝，除借提羈押中的蔡晉財，連同共犯11人已全數查緝到案，並查扣鐵棍、監視器主機等證物，訊後依妨害自由、傷害等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警察局強調，本案係警方主動發掘網路情資後即刻專案偵辦，絕無外界傳聞「已知情未積極處理」情事。警方辦案向來秉持「依法行政、毋枉毋縱」原則，絕不因涉案人員背景或地方關係而有所退讓。

北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀之子蔡晉財，日前才因涉嫌毆打前立委曾蔡美佐案遭收押禁見，近日網路又流出疑似私刑畫面，畫面中3名男子遭逼下跪，蔡晉財疑似也在場。圖／翻攝自網路社群