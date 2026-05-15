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影／驚悚瞬間！ 新北婦人騎機車被2輛大巴士夾擊險奪命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山區上午有1名61歲婦人騎機車停在馬路中央待轉，突然被後方遊覽車撞倒，不巧對向又有公車迎面而來再撞上。她倒在2輛龐大巴士之間顯得格外渺小，令目擊者嚇出一身冷汗，幸好命大沒被捲進車底下，僅受輕傷送醫。

蔡姓婦人上午8時許和另1輛機車同時停在泰林路二段與憲訓路口準備左轉，後方1輛遊覽車駛近時不小心將她撞倒，這時對向剛好另有1輛公車經過又撞到，幸好她跌倒時是被公車的側面擦撞，若是跌在車頭前方就糟了。

員警和救護人員陸續趕抵，蔡女倒臥路中央，手腳、身體都有多處擦挫傷，幸好意識清醒沒有生命危險，她和2名大巴司機均未飲酒，救護車趕緊將蔡婦送至衛福部台北醫院檢查。車禍導致雙向交通受阻１個多小時才排除恢復通行，詳細肇因與肇責由警方調查釐清。

新北市泰山區上午有1名61歲婦人騎機車停在馬路中央待轉，突然被後方遊覽車撞倒，不巧對向又有公車迎面而來再撞上。她倒在2輛龐大巴士之間顯得格外渺小，幸好命大沒被捲進車底下，僅受輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區上午有1名61歲婦人騎機車停在馬路中央待轉，突然被後方遊覽車撞倒，不巧對向又有公車迎面而來再撞上。她倒在2輛龐大巴士之間顯得格外渺小，幸好命大沒被捲進車底下，僅受輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝

新北市泰山區上午有1名61歲婦人騎機車停在馬路中央待轉，突然被後方遊覽車撞倒，不巧對向又有公車迎面而來再撞上。她倒在2輛龐大巴士之間顯得格外渺小，幸好命大沒被捲進車底下，僅受輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區上午有1名61歲婦人騎機車停在馬路中央待轉，突然被後方遊覽車撞倒，不巧對向又有公車迎面而來再撞上。她倒在2輛龐大巴士之間顯得格外渺小，幸好命大沒被捲進車底下，僅受輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝

新北 車禍 遊覽車 公車

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