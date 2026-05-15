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高雄女警開警車處理車禍 未禮讓直行車撞傷機車騎士

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警三民二分局警車今天上午與機車發生車禍女警駕駛警車去處理車禍事故，不料途中與直行機車發生碰撞，造成女騎士手腳擦挫傷，送醫後無大礙。警方初判，女警轉彎未禮讓直行車，將依法開罰並追究行政責任。

今天上午10時30分許，三民二警分局交通分隊35歲林姓女警員駕駛警車要處理交通事故，準備到高雄醫學院附設中和紀念醫院詢問傷者，途經高雄市三民區自由一路、同盟一路口發生車禍。

警方表示，林姓女警駕駛警車沿同盟一路東往西行駛，左轉自由一路，處理交通事故時，34歲謝姓女子所沿同盟一路西往東直行，女警開車未禮讓直行車造成車禍，謝女手腳輕微擦挫傷，送醫治療後無生命危險。

轄區三民一警分局獲報，到場疏導交通，對雙方經酒測，均無酒駕情形。警方初判，林姓女警左轉時未禮讓直行車，違反道路交通管理處罰條例，將開單舉發，可處600元至1800元罰鍰，確實肇事原因仍待交通大隊進一步分析釐清。

三民警二分局表示，後續將依交通大隊肇因分析結果，以及警察人員駕車安全考核實施要點，研議林姓女警的行政責任，同時持續加強員警駕駛安全教育及防禦駕駛觀念，避免類似事故再度發生。

高雄女警今天駕警車執勤途中撞上機車，造成女騎士受傷。記者林保光／翻攝
高雄女警今天駕警車執勤途中撞上機車，造成女騎士受傷。記者林保光／翻攝

車禍 女警

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