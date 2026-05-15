高雄女警開警車處理車禍 未禮讓直行車撞傷機車騎士

高雄市警三民二分局警車今天上午與機車發生車禍，女警駕駛警車去處理車禍事故，不料途中與直行機車發生碰撞，造成女騎士手腳擦挫傷，送醫後無大礙。警方初判，女警轉彎未禮讓直行車，將依法開罰並追究行政責任。

今天上午10時30分許，三民二警分局交通分隊35歲林姓女警員駕駛警車要處理交通事故，準備到高雄醫學院附設中和紀念醫院詢問傷者，途經高雄市三民區自由一路、同盟一路口發生車禍。

警方表示，林姓女警駕駛警車沿同盟一路東往西行駛，左轉自由一路，處理交通事故時，34歲謝姓女子所沿同盟一路西往東直行，女警開車未禮讓直行車造成車禍，謝女手腳輕微擦挫傷，送醫治療後無生命危險。

轄區三民一警分局獲報，到場疏導交通，對雙方經酒測，均無酒駕情形。警方初判，林姓女警左轉時未禮讓直行車，違反道路交通管理處罰條例，將開單舉發，可處600元至1800元罰鍰，確實肇事原因仍待交通大隊進一步分析釐清。

三民警二分局表示，後續將依交通大隊肇因分析結果，以及警察人員駕車安全考核實施要點，研議林姓女警的行政責任，同時持續加強員警駕駛安全教育及防禦駕駛觀念，避免類似事故再度發生。