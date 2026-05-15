聽新聞
0:00 / 0:00

曾是舉重國手！嘉義女師減重手術送命 體重飆到167公斤原因曝

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

嘉義一名53歲沈姓女子為了參加女兒畢業典禮，上月到高雄接受減重手術不幸身亡，沈女過去曾是舉重國手，需要維持一定的體重，退役後體重飆到167公斤，女兒說，媽媽體重增加並非外界猜測的心理因素，而是許多退役運動員常見狀況。

沈姓女子是舉重選手出身，退役後取得碩士資格，並獲聘在嘉義新港國中擔任體育老師，為了6月參加女兒畢業典禮，並健康控制體重，決定接受減重手術。

沈女女兒在Threads發文表示，媽媽因舉重訓練，長期需要維持一定體重與高熱量攝取，退役後雖停止高強度訓練，但飲食與身體代謝習慣未能同步調整，加上肌肉量流失、基礎代謝下降，才會導致體重逐漸上升。

她也說到，舉重選手因擁有大量肌肉，平時基礎代謝率高，但停止訓練後，肌肉會逐漸流失，能量消耗減少，若仍維持過去飲食習慣，多餘熱量便容易轉化成脂肪，形成肌肉減少、脂肪增加的體態變化，退役國手體重增加是正常現象，並非心理因素。

沈女身高158公分、體重約167公斤，4月21日接受胃繞道減重手術，術中疑因腹腔出血，導致敗血症性休克、多重器官衰竭，於4月24日不幸死亡，家屬質疑醫療過程涉及疏失。涉案醫師宋天洲表示，腹腔鏡手術本身存在風險，當下也有立即止血與搶救，否認有疏失。

去年宋天洲曾替一名BMI僅24.5的31歲女子，進行腹腔鏡胃袖狀切除術併雙通道小腸吻合手術，卻造成女子術後營養不良，瘦到只剩37公斤，遭醫懲會認定過度醫療停業4個月，今年2月底衛生局准許復業，復業才兩個多月，不料又捲入醫療糾紛，病患因大出血搶救無效死亡。

嘉義沈姓女師為了參加女兒畢典減重手術卻不幸身亡。圖／家屬提供
嘉義沈姓女師為了參加女兒畢典減重手術卻不幸身亡。圖／家屬提供

嘉義 減重

延伸閱讀

獨／來不及參加女兒畢業典禮！婦人減重術後身亡控名醫醫療疏失

嘉義婦腹腔鏡穿刺大出血致死？ 減重醫師陳盛世：肥胖病患身上機率低

影／婦減重手術亡！ 醫網路發文洩病患隱私 高市衛生局開罰了

瘦瘦針打到掉髮、臉垮？ 營養師：減太快恐「肌肉流失、老了10歲」

相關新聞

減重名醫被控醫療疏失致死 院方停他醫療業務3個月啟動調查

嘉義53歲沈姓女子接受減重手術後不幸身亡，家屬指控執刀的義大大昌醫院外科副院長宋天洲醫療疏失，高市衛生局介入調查中。義大今天聲明表示遺憾，也對家屬表達哀悼，另涉案醫師即日起暫停臨床醫療業務3個月，並成立專案調查小組檢視醫療過程，也會全力配合衛生局及司法調查。

新北萬板橋下8旬婦落水 送醫搶救仍不治

新北市板橋區萬板橋下15日深夜傳出有人落水，落水者被救起時已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。據了解，死者為80多歲朱姓婦人，近期心情不穩定，昨獨自外出便發生憾事，讓家屬傷心不已，警方今天將報請檢察官相驗。

參加女兒畢典夢碎…女減重術後身亡 醫師遭控疏失、停診調查

嘉義沈姓國中女老師為美美參加女兒畢業典禮，今年四月接受減重手術後卻身亡，家屬指控執刀的義大大昌醫院外科副院長宋天洲未充分告知風險，輸血近一萬ＣＣ後才坦言「大動脈有問題」。高市衛生局介入調查，發現宋前晚上網說明病患就醫過程，涉違反醫師法保密義務，將罰兩萬至十萬元。院方令他停診三個月，全案配合司法及衛生局調查。

國道事故頻傳！桃園大園消防「拆車實戰」磨救援技術 爭黃金時間搶命

因應國道與快速道路重大車禍頻傳桃園市消防局第三救災救護大隊大園分隊，一連五天動員所有消防隊員，利用報廢車輛進行「車輛破壞救助」特訓，模擬小車遭遇大型車輛事故夾困情境，強化第一線拆車救人的救援能力，盼在黃金時間替傷患搶回生機。

新北新莊大叔暗夜巷內舞劍 警消破門被路人傳成槍戰

新北市新莊區今晚傳出有人在巷內揮舞長刀好像要砍人，警方趕抵時男子躲進屋內關門拒檢，最後聯繫消防隊協助破門卻被路人錄影貼網傳成槍戰，其實沒有開槍，員警衝進屋內壓制逮捕嫌犯，查扣1把長劍。

澎湖水上溜滑梯出意外 37歲男重摔頸椎移位直升機後送急救

澎湖東海今天發生水上活動意外，一名37歲男性遊客體驗水上溜滑梯時，疑因頭部重擊氣墊，造成頸椎重創，當場一度下半身失去知覺。經送醫檢查後，發現頸椎C2至C4疑似骨折，不排除第二頸椎移位閉鎖性骨折，院方緊急啟動空中後送機制，將患者轉送高雄長庚紀念醫院治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。