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影／婦減重手術亡！ 醫網路發文洩病患隱私 高市衛生局開罰了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

嘉義53歲沈姓女子接受胃繞道減重手術後不幸身亡，執刀醫師宋天洲昨晚在Threads說明病患就醫過程及病情，高市衛生局表示，此舉涉違反醫師法第23條保密義務，將裁處2萬元以上、10萬元以下罰鍰；至於家屬質疑手術過程涉及醫療疏失及過度醫療，也已介入調查，全案依法究辦。

衛生局指出，針對宋姓醫師在社群平台Threads公開談論病患個人資訊及病情，相關行為涉違反醫師法第23條有關醫師保密義務規定，涉及病患隱私與醫療倫理問題，將依法從嚴處辦，最高可處10萬元罰鍰，呼籲醫事人員執行業務時，應恪守專業與保密規範。

衛生局進一步說明，宋姓醫師過去曾因替多名「非病態性肥胖」患者施作多項減重手術，被醫師懲戒委員會認定有「非屬醫療必要的過度治療」情形，2025年10月決議停業4個月，並要求完成醫學倫理及醫事法規各10小時繼續教育課程，相關懲處均已執行完畢，衛生局也依法受理復業申請，並於今年2月27日重新執業。

衛生局表示，這次手術爭議發生後，醫師執業登記醫院已先行暫停宋姓醫師臨床醫療業務3個月，未來將依醫療事故預防及爭議處理法協助家屬申請調解，也會責成院方主動關懷家屬、積極協商，保障病人權益。

衛生局強調，此案除涉及病人安全及過度醫療疑慮外，也牽涉病患病情及隱私是否遭不當揭露，將持續調查釐清，若查有違法，依法嚴辦、絕不寬貸。

執刀醫師宋天洲在Threads說明病患就醫過程及病情已涉違反醫師法，高市衛生局將依法開罰。圖／翻攝自Threads
執刀醫師宋天洲在Threads說明病患就醫過程及病情已涉違反醫師法，高市衛生局將依法開罰。圖／翻攝自Threads

嘉義53歲沈姓婦人執行迷你胃繞道手術造成大失血不幸身亡。圖／讀者提供
嘉義53歲沈姓婦人執行迷你胃繞道手術造成大失血不幸身亡。圖／讀者提供

執刀醫師宋天洲在Threads說明病患就醫過程及病情已涉違反醫師法，高市衛生局將依法開罰。圖／翻攝自Threads
執刀醫師宋天洲在Threads說明病患就醫過程及病情已涉違反醫師法，高市衛生局將依法開罰。圖／翻攝自Threads

嘉義53歲沈姓婦人執行迷你胃繞道手術造成大失血不幸身亡。圖／讀者提供
嘉義53歲沈姓婦人執行迷你胃繞道手術造成大失血不幸身亡。圖／讀者提供

嘉義53歲沈姓婦人執行迷你胃繞道手術造成大失血不幸身亡。圖／讀者提供
嘉義53歲沈姓婦人執行迷你胃繞道手術造成大失血不幸身亡。圖／讀者提供

衛生局 嘉義

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