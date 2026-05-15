汛期來臨高雄消防整備 山區野溪射拋繩槍救人

汛期將至，高雄市消防局強化水域救援，在高雄市那瑪夏區民權大橋下河床，辦理水域救援演練，透過情境模擬與實地操作，提升消防人員面對突發水域事故的應變能力。

消防局第六大隊第二中隊那瑪夏分隊模擬遊客戲水不慎落水，以及受困沙洲等情境，派員搶救。

消防隊攜帶船艇及各式救生器材前往現場救援，除了岸邊救生、救生員也演練下水救援及拋繩槍救援，將溺水者拖回安全區域。

每當河水暴漲，溪水湍急，拋繩槍救援成為消防隊搶救受困民眾的方法之一。消防員說，於岸邊施放拋繩槍，指導受困者將繩索固定於穩固處後，再沿繩索移動至安全地點，是隔水救人的不得已

消防局第六大隊第二中隊中隊長林志遠表示，每年5月至9月為防溺重點期間，提醒民眾從事戲水、溯溪等水域活動時，務必注意天候變化及周邊環境安全，消防局也將持續加強危險水域巡邏與救援整備，維持救生器材及船艇良好狀態，提升災害應變效率，守護民眾生命財產安全。