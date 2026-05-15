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嘉義婦腹腔鏡穿刺大出血致死？ 減重醫師陳盛世：肥胖病患身上機率低

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

嘉義53歲沈姓女子接受胃繞道減重手術大出血不幸身亡，執刀醫師宋天洲遭控醫療疏失。高雄榮總減重代謝中心主任陳盛世認為，BMI高達66的病患腹部皮下脂肪，通常厚度可達8到10公分，腹腔鏡穿刺要直接傷及腹主動脈機率很低，若是血管被打破造成出血，這是非常低級的錯誤，但最後仍須交由醫審會鑑定釐清。

沈女因減重手術身亡，家屬直指就是腹腔鏡手術過程中導致大動脈出血，控訴執刀醫師宋天洲涉嫌醫療疏失。對此，宋天洲解釋，腹腔鏡穿刺本就較困難，文獻也記載約0.15％至0.2％大血管損傷機率，屬罕見但已知的手術併發症，屬於手術本來就會有的風險，否認有疏失。

高雄榮總減重醫師陳盛世說明，腹腔鏡手術必須先在腹部打洞，讓器械穿過腹壁與脂肪層建立通道，以病患BMI這麼高，反而更不容易直接傷及腹主動脈，因為腹部皮下油脂厚度可達8到10公分，套管穿刺器穿過了脂肪層到腹腔，仍有餘裕空間，直接打到動脈機率很低，但腹主動脈是人體最大的動脈，若破裂，血壓掉很快，病人馬上就休克。

他提到，病患術中輸血量高達上萬CC「等於全身血都換過一次了」，若第一時間心臟外科或血管外科團隊及時處置，以手壓迫止血、接手修補，可以很快控制住出血，輸血量通常只需4、5千CC，不用輸血到這麼多。

他表示，凝血異常、彌漫性出血等狀況都是大失血引發，研判當下因失血過多，處在全身器官衰竭狀態，即使洗腎也救不回來，關鍵還是在於出血時及時成功止血。

陳盛世坦言，病態性肥胖患者手術風險很高，一般需要加護病房、心臟外科、麻醉科與多專科團隊同步待命，才能因應術中突發狀況，若術中不慎捅破大動脈造成大出血，「這是非常低級的錯誤，真的是不應該」，詳細責任歸屬仍須醫懲會調查，交由醫審會進一步鑑定釐清。

高雄榮總醫院代謝減重外科主任陳盛世。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院代謝減重外科主任陳盛世。記者郭韋綺／攝影

減重 嘉義 腹腔鏡手術

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