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影／行車糾紛 外送員與父子檔大亂鬥雙雙掛彩 3人統統遭警送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

39歲杜姓外送員與20歲傅姓男子後載61歲父親3人前天下午4時許騎乘機車，經台南東區長榮路一段時發生行車糾紛，雙方口角後拉扯毆打，雙雙掛彩，目擊者將畫面PO上社群，指狂怒阿北一言不合暴打外送員，連續慘叫聲大到家裡聽得到。警方到場依違反社會秩序維護法將3人送辦。

台南市警一分局東門派出所指出，分局接獲110通報指稱長榮路一段發生打架糾紛，旋即派員到場處理，惟員警抵達時現場已無衝突情事。

經查，杜男與傅男後載乘客等3人，於騎乘機車時發生行車糾紛，雙方因而發生口角、拉扯毆打，致杜男脖子及肚子紅腫、傅男手腕紅腫，雙方均表示互不提出告訴，惟3人行為已影響社會安寧秩序，警方依違反社會秩序維護法第87條規定偵辦裁處。同時，呼籲民眾遇有糾紛應保持理性與冷靜，並報警處理，避免衍生不必要事端。

目擊者在網路社群PO文「希望警察先生能看得到」，指昨天（5/13）下午約4點多在東區長榮路一段上有發生行車糾紛，指狂怒阿北一言不合暴打外送員，連續慘叫聲大到家裡聽得到。此文一出，引發討論。

網友表示，太惡劣了！舉頭三尺有神明，不要以為作惡多端沒人知！光天化日當街毆打人！是什麼樣的惡霸，如此囂張！還二打一。這還是法治社會嗎？「告起來不用客氣」有網友也說，現在是流行先打先贏嗎？旁邊不勸架，還讓外送員無法自我防衛。

警方指出，現場3人行為已影響社會安寧秩序，均依違反社會秩序維護法規定偵辦裁處。圖／讀者提供
警方指出，現場3人行為已影響社會安寧秩序，均依違反社會秩序維護法規定偵辦裁處。圖／讀者提供

外送員

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