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高雄大寮半夜傳哭聲 酒駕男撞車疑擔心受罰趴地哭號
高雄市大寮區進學路昨天晚間發生車禍，居民聽見陣陣哭聲，外出查看，發現1名男子發生車禍，趴倒路邊哀號。警方到場後，查出蔡姓男子涉嫌酒駕，依公共危險罪嫌移送法辦。
警方調查，昨天晚間9時25分，63歲蔡姓男子騎機車經過大寮區進學路，與機車女騎士陳姓女子（22歲）碰撞，造成雙方受傷送醫，無生命危險。
附近住戶指出，當時原本正在睡覺，突然聽見有人不停哭泣，還以為是在做惡夢，驚醒後發現哭聲持續不斷，打開窗戶查看，才發現男子趴地哭號。目擊民眾表示，疑似蔡男從巷內衝出後撞上陳女機車，導致陳女連人帶車失控偏移。
警、消到場時，發現蔡男身上散發濃厚酒氣，並在機車內找到高粱酒瓶，蔡男疑擔心受罰才哭泣。警方對他酒測，酒測值超標，立即逮捕蔡男，依公共危險罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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