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影／彰化台74甲聯結車煞失靈 高速衝撞轎車及橋墩1人傷
蘇姓男子駕駛聯結車今天上午7時從台74甲線下坡行駛，疑因煞車失靈，穿越彰南路時，與白姓男子駕駛的轎車發生碰撞，再撞上橋墩後才停下，白男受傷送醫，肇事原因由警方調查中。
警方調查，蘇男是從彰化市東外環（台74甲線）由北往南行駛，欲下彰南路匝道口時，因煞車失靈，致無法煞停，直至彰南路路口與綠燈通行由白姓男子駕駛的轎車發生碰撞，再撞上橋墩後才停下，由於聯結車衝撞速度甚快，在撞擊橋墩後，前、後車都傾斜差點翻覆。
在聯結車通過路口時，碰撞當時綠燈通行由白男駕駛的轎車，不僅車體受損，白男的胸部挫傷送醫，因傷勢不重已經出院。兩駕駛人的酒測值都是0。
警方指出，東外環從八卦山稜線往北，坡度不小，駕駛人沿匝道下到彰南路時，以往就常發生車禍，駕駛人必須減速慢行，並試踩煞車，才不致於發生事故。
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