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台中男9樓墜落慘死 胸口穿刺草皮染血、水果刀斜插在地

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區今天凌晨3時35分，發生一起墜樓死亡案，一名22歲男子從9樓墜落一樓草地，現場血跡斑斑，草皮上插著一把水果刀，消防員獲報將男子送醫急救，發現男子胸口一道很深的穿刺傷，男子經搶救仍不治。警方初步排除外力介入，目前已會同檢察官、法醫相驗遺體，釐清案情。

這起案件發生在大里區某社區大樓，當時男子持刀情緒不穩定，連人帶刀從高處墜落，草皮上血跡斑斑，且斜插著一把水果刀，相當駭人，消防局獲報後，緊急出動3個救護單位前往搶救。

消防員到場發現，這名男子胸口有一道嚴重穿刺傷，已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後，仍宣告不治。警方立即圍起封鎖線採證，並調閱監視畫面，初步排除外力介入。

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台中大里今天凌晨發生一起墜樓死亡案，現場一樓草地血跡斑斑，草皮上有插一把水果刀，圖為案發水果刀。圖／讀者提供
台中大里今天凌晨發生一起墜樓死亡案，現場一樓草地血跡斑斑，草皮上有插一把水果刀，圖為案發水果刀。圖／讀者提供

消防員 墜樓 台中市

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