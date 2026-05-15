騎車抽菸引爆糾紛 2男街頭演全武行雙掛彩

高雄市前鎮區中山、凱旋路口昨天中午發生街頭互毆事件，起因竟是民眾騎車抽菸引發口角。46歲林姓男子勸阻20歲郭姓男子騎車時別抽菸影響他人，雙方爆發衝突，當街扭打成一團，警方獲報到場處理，雙方均受有擦挫傷。

前鎮警分局前鎮街派出所於昨天下午1時30分接獲報案，指前鎮區中山、凱旋路口有民眾打架，即派警力趕赴現場處置。

警方調查，林男見郭男騎車抽菸，認為影響其他用路人，便上前勸說，未料雙方因此爆發口角，進而大打出手，造成林男臉部擦挫傷，郭男則臉部及左手肘擦挫傷，經119救護人員現場包紮後，均無大礙。

警方表示，雙方均不提出傷害告訴，也表明不願追究責任，但因雙方在街頭互相鬥毆，全案仍依違反社會秩序維護法查辦，可處1萬8000元以下罰鍰。

警方另因雙方並非因突發狀況而在車道中停留，認為已違反道路交通管理處罰條例，並將依法舉發，可處6000元至3萬6000元以下罰鍰。

前鎮警分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜，並撥打110報案，由警方到場依法處理，切勿因一時情緒衝動訴諸暴力，以免觸法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康