奇蹟獲救！50歲澳洲男困台東海岸山脈7天 沒食物沒鞋子、靠本能找水撐命

台東縣東河鄉一名定居多年的50歲澳洲籍男子馬修，日前獨自攀爬海岸山脈一處斷崖山洞時，因下切溪谷尋找水源，結果受困山區無法折返。警消歷經4天搜救，今天上午11時順利將人平安帶下山，所幸身體並無大礙。

脫困後的馬修雙手拱起，不斷向搜救人員道謝。圖／讀者提供

「這是奇蹟 ！感謝！感謝！感謝大家！感謝台灣！」脫困後的馬修不斷向搜救人員道謝。他表示，自己在山區待了7天，期間沒有食物、沒有鞋子，也沒有攜帶任何電子設備，只能靠本能尋找水源維持體力。

馬修說，當時因口渴下切溪谷找水，沒想到回頭時才發現原本攀爬的路線太高又太陡峭，根本無法再爬回去，只能受困在斷崖附近等待機會求援。

由於這幾天山區持續降雨，也意外成為馬修撐過受困日子的關鍵。搜救人員表示，山區有雨勢，讓他至少還有水源可以飲用，加上受困的山洞形成天然遮蔽空間，能阻擋風雨，馬修才沒有因長時間淋雨導致失溫。

馬修的好友、牧師高永旭表示，馬修雖然已經50歲，但平時體能、體力都很好，也相當熱心公益，過去曾到延平鄉桃源村協助風災災後工作，也曾前往花蓮投入救災與協助工作，一待就是好幾天，是大家眼中的「場子英雄」。

高永旭說，馬修平常就喜歡上山散心，個性獨立，這次是真的受困了。他被搜救人員發現當天，還吹起隨身攜帶的薩克斯風，利用聲音讓搜救人員辨識方位，「其實就像吹哨子一樣的效果，讓大家更快找到他。」

據了解，馬修上週六帶著薩克斯風、穿著簡便服裝獨自前往海岸山脈登山，之後卻遲遲未返家。親友察覺異狀後，於隔天報警協尋。警消循線找到他的機車停放位置後，於本週一正式展開山域搜救行動。

搜救過程中，消防人員利用空拍機搜索，最後在一處斷崖山洞發現馬修身影。不過，由於現場地勢極度陡峭，周邊幾乎沒有安全吊掛空間，直升機無法執行吊掛救援，只能由地面搜救隊徒步挺進。

因洞穴周邊岩壁狹窄險峻，兩支搜救隊持續深入山區，並在山上紮營待命，昨天上午終於成功與馬修接觸，確認身體狀況穩定後，今天上午11時順利將他平安護送下山，結束這場驚險的山域救援任務。