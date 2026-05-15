影／洗衣店拿錯衣服 相約交付竟引爆肢體衝突 樹林警速逮4人送辦

新北市今天凌晨發生一起街頭鬥毆，兩方人馬疑因在洗衣店拿錯衣服，相約交付時一言不合大打出手，樹林警方獲報20分鐘查獲雙方共4人到案，警詢後今依聚眾鬥毆罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

新北市今天凌晨發生一起街頭鬥毆，兩方人馬疑因在洗衣店拿錯衣服，相約交付時一言不合大打出手，樹林警方獲報20分鐘查獲4人送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市樹林區今天凌晨1時27分獲報民眾發生街頭互毆糾紛，警方獲報後立即調派線上巡邏員警趕往處理，但員警趕抵時，現場相關人均已離開。

樹林警方調閱案發地點及周邊監視，凌晨1時40分迅速在樹林區保安街1段路口攔查張姓男子（27歲）、黃姓男子（27歲）2人並循線通知另一方黃姓男子（19歲）、簡姓男子（24歲）2人到案製作筆錄。

據了解，27歲黃男日前於蘆洲區一間自助洗衣店送洗衣物，懷疑19歲黃男誤取衣物，雙方相約在樹林區交還衣物，又因賠償問題發生口角爭執，進而引發街頭肢體衝突，但雙方打完並完成衣物交還後各自離去。

警詢後，今今將黃男、簡男及張男、黃男等4人，依聚眾鬥毆罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。樹林警分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿以暴力方式解決問題，如有爭議應循合法管道處理，以免觸法。

新北市今天凌晨發生一起街頭鬥毆，兩方人馬疑因在洗衣店拿錯衣服，相約交付時一言不合大打出手，樹林警方獲報20分鐘查獲4人送辦。記者王長鼎／翻攝