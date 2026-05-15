獨／竹市景觀大道機車疑毒駕自撞橋墩 男噴飛掛樹亡

43歲陳姓男子10日清晨騎機車自市區往香山區行駛，行經景觀大道時，疑失控自撞橋墩，因撞擊力道大，整個人飛出掛在路邊樹上，安全帽也掉落，當場失去生命跡象。新竹市消防局接獲警方轉報，到場協助將陳男從樹上脫困，送醫急救仍不治死亡，車禍細節仍待調查釐清。

據悉，陳男置物箱內被發現些許毒品，經抽血採驗有毒品反應，陳男身上無明顯外傷，將擇日解剖釐清死因。

新竹市消防局10日清晨6點46分接獲警方轉報，景觀大道往國道三號福爾摩沙高速公路方向牛埔東路上去約2公里處，有人騎機車自撞橋墩掛在樹上，立刻派遣2車6人趕往現場。

消防局指出，到場發現陳男的機車倒在路邊樹叢，人掛在樹上失去意識，立刻協助脫困，將其從樹上救下但已無生命跡象，消防員立刻給予CPR（心肺復甦術）、正壓給氧並上自動心肺復甦機，將其送醫，但仍回天乏術。

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消防員到場發現陳男的機車倒在路邊樹叢。記者王駿杰／翻攝