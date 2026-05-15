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破壞娃娃機台又專偷高級公仔 屏東警逮到25歲竊賊
屏北地區近日發生多起娃娃機遭破壞投幣口及財物遭竊的案件，警方成立專案小組追查犯嫌行蹤，並針對轄區娃娃機店加強埋伏巡守，13日凌晨4時許於某家娃娃機店前，逮捕正要行竊的25歲蔡姓男子，依竊盜等罪嫌移送法辦，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。
里港警分局11日起接獲多起報案，鹽埔、高樹及里港等地多家娃娃機店，陸續遭破壞投幣口及財物遭竊。歹徒都利用深夜時段進入無人看管的娃娃機店，持工具剪斷店家監視器線路，破壞投幣孔竊取財物，並專挑店家放置於娃娃機台上高單價公仔行竊，行徑十分大膽。
警方蒐證後鎖定25歲蔡姓男子，並加強娃娃機店埋伏巡守，13日凌晨4時許發現蔡嫌準備行竊，立即上前當場逮捕，並查扣相關贓物證物，全案依竊盜等罪嫌移送屏東地檢署，經檢察官訊後向法院聲請羈押獲准。
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