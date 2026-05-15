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減重名醫被控醫療疏失致死 院方停他醫療業務3個月啟動調查

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

嘉義53歲沈姓女子接受減重手術後不幸身亡，家屬指控執刀的義大大昌醫院外科副院長宋天洲醫療疏失，高市衛生局介入調查中。義大今天聲明表示遺憾，也對家屬表達哀悼，另涉案醫師即日起暫停臨床醫療業務3個月，並成立專案調查小組檢視醫療過程，也會全力配合衛生局及司法調查。

沈姓女子為了參加女兒畢業典禮，4月21日到義大大昌醫院接受減重手術，不料術中大出血，輸血近一萬CC，隔天轉送燕巢義大醫院搶救，在加護病房住院3天，但24日因敗血性休克、多重器官衰竭身亡。

沈女胞弟指控，醫師術前強調是安全的手術，未清楚說明可能出現大動脈損傷、致命性出血等重大風險，直到手術進行約6小時後，輸了快一萬CC的血液，醫師走出手術室低聲說「大動脈有問題」。

他表示，因腎功能惡化，一度無法排尿，雖然緊急洗腎，狀況仍危急，他說人已經躺在死神搏鬥，宋醫師竟還之後可以先打瘦瘦針先減重再做手術。

宋天洲表示，沈女身高158公分、體重超過160公斤，BMI達66，屬極重度肥胖，合併慢性腎衰竭與行動困難等問題，本身屬高風險族群，術前已完整告知死亡率、出血、敗血症及急性腎衰竭等風險，並曾建議先減重打瘦瘦針，半年之後再手術。

宋指出，因腹腔鏡穿刺時，發現腹部冒血、血壓下降，改採剖腹止血並終止手術，他強調，腹腔鏡穿刺本就較困難，文獻也記載約0.15％至0.2％大血管損傷機率，屬罕見但已知的手術併發症，並非醫療疏失，而是手術本來就會有的風險。

義大醫院聲明，對病患不幸離世表達遺憾與哀悼，手術及相關醫療處置均依專業程序進行，但病患在手術過程中突發出血，醫療團隊當下立即緊急搶救，後仍因敗血性休克、多重器官衰竭等併發症，經全力救治後仍不幸離世。

院方表示，為釐清相關醫療過程，已成立專案調查小組，啟動院內調查及檢討，同時配合衛生主管機關與司法單位後續調查，涉案醫師也自即日起暫停臨床醫療業務3個月，靜待調查結果，以維護醫療品質與病人安全。

院方強調，病患治療期間均由醫療團隊及相關單位持續關懷家屬，並已依法完整保存病歷、手術紀錄及相關資料，後續將全力配合司法程序，釐清事實，對於家屬心情與訴求，院方表示尊重與理解，但基於病人隱私及醫療法規，部分醫療細節不便對外說明。

沈女接受減重手術卻因術中大出血在加護病房搶救，女兒不捨握著媽媽的手。圖／讀者提供
沈女接受減重手術卻因術中大出血在加護病房搶救，女兒不捨握著媽媽的手。圖／讀者提供

義大 減重

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