聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭冬山暗夜惡火 72歲獨居印尼婦傷重不治
宜蘭縣冬山鄉一處民宅今天凌晨暗夜惡火，消防人員獲報到場時，已經全面燃燒，消防人員布設水線，救出一名婦人，已無生命跡象，送醫搶救仍不治。死者為72歲的印尼籍配偶，目前獨居，起火原因還待火調人員調查。
宜蘭縣消防局今天凌晨1時32分接獲報案，冬山鄉中山一路巷弄內有住宅起火，但不確定有沒有人員受困。消防局出動第二大隊，以及冬山、廣興、羅東、五結、馬賽等多個分隊前往救援，半個小時後在現場救出一名老婦，已經沒有生命跡象，送往羅東聖母醫院搶救，仍告不治，火勢於清晨2時27分撲滅。
據了解，死者為外籍配偶，是72歲的印尼籍婦人，丈夫已經過世，目前獨居。消防人員初步調查，起火面積約100平方公尺，財損初估約50萬元，起火原因還須調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。