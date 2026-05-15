宜蘭冬山暗夜惡火 72歲獨居印尼婦傷重不治

宜蘭縣冬山鄉一處民宅今天凌晨暗夜惡火，消防人員獲報到場時，已經全面燃燒，消防人員布設水線，救出一名婦人，已無生命跡象，送醫搶救仍不治。死者為72歲的印尼籍配偶，目前獨居，起火原因還待火調人員調查。

宜蘭縣消防局今天凌晨1時32分接獲報案，冬山鄉中山一路巷弄內有住宅起火，但不確定有沒有人員受困。消防局出動第二大隊，以及冬山、廣興、羅東、五結、馬賽等多個分隊前往救援，半個小時後在現場救出一名老婦，已經沒有生命跡象，送往羅東聖母醫院搶救，仍告不治，火勢於清晨2時27分撲滅。

據了解，死者為外籍配偶，是72歲的印尼籍婦人，丈夫已經過世，目前獨居。消防人員初步調查，起火面積約100平方公尺，財損初估約50萬元，起火原因還須調查釐清。

宜蘭縣冬山鄉中山一路一處民宅今晨起火，一名獨居印尼籍老婦被救出，送醫不治。記者王燕華／翻攝

宜蘭縣冬山鄉中山一路一處民宅今晨起火，一名獨居印尼籍老婦被救出，送醫不治。記者王燕華／翻攝