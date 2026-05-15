警方獲報動員15名警力到場。圖：截自Threads-huang_1.2

桃園市中壢區昨(14)日晚間17時20分許，健行路上某科大附近有少年因發生口角爭執，竟分別請友人前來幫忙，中壢警分局獲報後出動快打部隊趕抵現場處理，最後帶回3名少年責令家長領回。

健行路上某科大附近有少年因發生口角爭執，竟分別請友人前來助陣。圖：截自Threads-westley_777

中壢派出所說明，昨日晚間獲報在健行路有多名少年聚集，立即啟動快打部隊，動員15名警力到場。經了解，少年雙方疑因口角糾紛，進而相互通知友人助陣，現場均為未成年人，經釐清後，帶回3名少年，並責令家長領回。

中壢分局長林鼎泰表示，警方對於任何可能衍生暴力衝突之聚集事件，均會迅速啟動快打警力到場處置，防止事態擴大；另也呼籲青少年遇有糾紛應保持理性，切勿因一時衝動糾眾助勢，以免觸法，家長亦應多加關心子女交友情形及在外動態，共同維護社會秩序與青少年安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢少年口角爭執揪友人「助陣」警出動快打部隊帶回3人