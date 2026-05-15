8旬翁駕車疑精神不佳 撞彰化花壇平交道護欄

80歲林姓老翁今天清晨駕駛休旅車行經花壇鄉花秀路平交道，疑精神不佳自撞平交道護欄，一度釀單線雙向行車，熱心民眾駕駛堆高機移開事故車後恢復正常，鐵路行車設備無損傷。

警方獲報花壇鄉花秀路鐵路平交道發生交通事故，彰化縣警察局彰化分局花壇分駐所員警到場發現林姓老翁自撞鐵路平交道水泥護欄導致人車損傷，老翁經檢測無酒精反應，消防局救護員到場查看老翁有胸口挫傷、手腳擦挫傷等傷勢，送往彰化基督教醫院治療。

警方表示，事故造成鐵路平交道交通停擺、堵塞，附近熱心民眾駕駛堆高機將事故休旅車移到一旁後恢復通行；林姓老翁仍在醫院接受治療、暫無大礙，後續將通知老翁至花壇分駐所製作事故談話紀錄表。

台鐵表示，清晨6時2分彰化至花壇間花秀路平交道（K221+899）公路車輛撞到平交道護欄，導致彰化至花壇間東正線暫時無法使用，以西正線單線雙向行車，上午7時4分車輛移至路線外，恢復雙線行車，共影響8列、累計延誤126分鐘。