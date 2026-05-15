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生日派對濺血 他拿水果刀狠捅同鄉肚子連夜逃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

越南籍高姓移工受邀到台中霧峰區參加生日派對，因和陳姓同鄉口角心生怨恨，衝動下竟持水果刀朝對方肚子、全身猛刺多刀，釀陳滿身血倒地送醫幸撿回一命，高連夜逃亡至桃園新屋仍遭拘提，檢方偵結依重傷未遂罪嫌起訴高。

檢警調查，高男（28歲）、陳男不認識，高2025年8月23日深夜11點多因黎姓友人邀約到他霧峰區四德路住處的生日派對，高在場因和陳起口角，雙方先離開後沒多久又碰面。

高想到衝突心生不滿，手持1把水果刀要和對方理論，竟衝動朝陳肚子、身體多處猛刺，造成陳當場腹部、左腋下、上背等多處穿刺傷，高作案後隨即逃逸並將凶刀丟棄附近新厝路田地，半夜再搭友人車逃到桃園市。

檢警獲報循線逮人，24日晚間9點多就在桃園新屋區中山東路拘提高，25日也查獲他丟棄的凶刀。

檢方訊時，高坦承持刀刺陳肚子、身體。陳也證稱，和高吵架後不久又遇到，隨即遭高持刀攻擊受傷，現場其他目擊移工也表示，看見雙方爭吵、毆打，陳有流血倒地並送醫急救。

檢方查，扣案凶刀鑑定發現沾染血跡和陳男DNA相符，醫院診斷也指出，陳全身多處穿刺傷，若未能及時送醫修補手術，可能因大量腹腔出血休克死亡。

檢方偵結依重傷害未遂罪嫌起訴高男，另高、陳已於偵查中和解，陳也已撤告。

高男行凶後從台中霧峰連夜逃到桃園新屋，仍遭檢警拘提逮捕。圖／報系資料照
高男行凶後從台中霧峰連夜逃到桃園新屋，仍遭檢警拘提逮捕。圖／報系資料照

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