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雙方不認識…高雄小吃部2男爆口角 不爽他動手掄酒瓶當頭砸濺血
高雄市鳳山區善士街某小吃部昨深夜發生酒後互毆事件，57歲楊姓男子與47歲蔡姓男子互不相識，卻因酒後言語衝突爆發肢體衝突。蔡男先徒手攻擊楊男，楊男則持現場酒瓶反擊，造成蔡男頭部受傷，送醫治療後無生命危險。
警方表示，14日深夜11時19分接獲報案，指善士街某小吃部有人打架，鳳山警分局五甲派出所於獲報後立即趕赴現場處理。員警到場，將楊男帶返派出所釐清案情，並通知相關人員到案說明。
警方調查，楊男與蔡男當時都在小吃部飲酒用餐，雙方原本並不認識，疑因酒後言語問題爆發口角，進而演變成肢體衝突。過程中，蔡男先動手攻擊，楊男則拿起現場酒瓶回擊，造成蔡男頭部受傷，經救護人員送往802醫院縫合治療，意識清楚，無生命危險。雙方均提出傷害告訴，警詢後依傷害罪嫌移送法辦。
鳳山警分局呼籲，民眾飲酒應適量，切勿因一時情緒失控引發暴力衝突，遇有糾紛應保持理性，避免觸法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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