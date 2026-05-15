雙方不認識…高雄小吃部2男爆口角 不爽他動手掄酒瓶當頭砸濺血

新北市新莊區一處大型集合住宅建築工地，昨發生鷹架倒塌工安事故釀一死一重傷，死者是被埋在底下非法雇用的阮姓失聯移工，另名自十七樓墜落的本國勞工陳男生命徵象穩定住院觀察。工務局表示，工地安全防護措施不足，涉嫌違反建築法，勒令停工並從重裁罰九萬元。

2026-05-15 00:10