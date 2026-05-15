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新北新莊鷹架倒塌 受雇失聯移工送命

聯合報／ 記者林昭彰葉德正／新北報導

新北市新莊區一處大型集合住宅建築工地昨鷹架倒塌，造成一死一重傷。記者林昭彰／攝影
新北市新莊區一處大型集合住宅建築工地昨鷹架倒塌，造成一死一重傷。記者林昭彰／攝影

新北市新莊區一處大型集合住宅建築工地，昨發生鷹架倒塌工安事故釀一死一重傷，死者是被埋在底下非法雇用的阮姓失聯移工，另名自十七樓墜落的本國勞工陳男生命徵象穩定住院觀察。工務局表示，工地安全防護措施不足，涉嫌違反建築法，勒令停工並從重裁罰九萬元。

建案靠近新海橋頭的新莊路，昨上午八時多整排鷹架倒塌，不僅有人被埋在底下，還有人自十七樓高空墜落。現場人員說，當時七名工人正準備拆鷹架，因下雨尚在確認天候條件是否適合作業，還沒動工拆除便發生意外。

消防局共派遣十五車、廿五人趕抵搶救，從十七樓墜落四十歲陳男剛獲救時仍有意識，後來漸漸昏迷被救護車送板橋亞東醫院，左腿骨折及全身多處擦挫傷，急救後生命跡象穩定留院觀察。

當時在地面工作被埋在鷹架底下男子，救出已無生命徵象送至衛福部台北醫院，急救後宣告不治，因未帶證件身分不明，警方透過人臉和指紋辨識查出是越南籍四十六歲阮姓失聯移工。其餘五人為在場工人未受傷未送醫。

新北市工務局表示，該建案為地上卅三層建築，結構體已完成正進行鷹架拆除，疑因施工期間安全防護措施不足，導致局部鷹架變形倒塌，涉嫌違反建築法相關規定，已勒令停工。勞工局指稱，該工地是規模較大的危險性工作場所，勞動檢查處已通知勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心派員協助後續調查處理。

移工 勞工局

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