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獨／來不及參加女兒畢業典禮！婦人減重術後身亡控名醫醫療疏失

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄減重名醫宋天洲遭控醫療疏失，嘉義53歲沈姓女子上月接受腹腔鏡胃袖狀切除術，術中大出血不幸身亡。沈女胞弟控訴，宋醫師術前強調手術安全又成熟，導致一家人誤判，簽下手術同意書，「原本想讓姊姊漂亮起來，沒想到再也醒不過來」。宋天洲今晚回應，沈女是BMI66極重度肥胖患者，開刀風險本來就高，不可能向家屬宣稱「完全安全」。

沈女胞弟表示，姊姊住嘉義、是新港國中體育老師，不過身高約158公分、體重167公斤，長年受肥胖問題困擾，也希望6月能在女兒畢業典禮前瘦身，以更漂亮的模樣出席，決定接受減重手術。

由於宋天洲在嘉義陽明醫院也有開門診，不少人找他看減重，加上親友介紹，才決定讓他評估手術，後來安排至高雄義大大昌醫院接受手術。

沈女胞弟說，術前依醫師要求完成外科、心臟內科、身心醫學科、肝膽腸胃科等檢查，也接受心理諮商，宋不斷強調「技術成熟、案例很多」，讓家屬降低戒心，簽下手術同意書，沒想到結果卻讓全家人崩潰。

他表示，但醫師未清楚說明可能出現大動脈損傷、致命性出血等重大風險，並說手術安全、案例很多且只需2小時就能完成，4月21日手術當天，從上午一路等候長達6小時，期間院方還臨時要求補簽文件，輸了快一萬CC的血液，直到醫師走出手術室低聲說「大動脈有問題」，家人才驚覺情況危急。

「我整個人都腿軟」沈女胞弟不捨說，姊姊隔天送到燕巢義大醫院急救，雖然大量輸血、病況仍急轉直下，最終宣告不治「她只是想變漂亮，參加女兒的畢業典禮而已」。沈女女兒淚說，媽媽為了減重漂亮參加她的人生階段，沒想到卻永遠缺席了。

對此，宋天洲解釋，沈女身高158公分、體重約167公斤，BMI高達66，已屬極重度肥胖，合併慢性腎衰竭、長期臥床及行動困難，本身就是極高風險個案。

宋天洲反駁，術前曾建議患者先減重半年後再接受手術，但家屬希望盡快自費開刀，因此安排治療，且手術同意書上清楚載明死亡率約千分之一，重大併發症約百分之一，包括出血、腸漏、腹膜炎、敗血症、休克及急性腎衰竭等風險，不可能向病患宣稱「完全安全」。

他說，手術一開始，腹腔鏡穿刺後，發現腹部冒血、血壓下降，立即改採剖腹方式止血，並找到出血點處理，同時終止原定減重手術，後因大量輸血、腎功能惡化，出現凝血異常、瀰漫性出血與多重器官問題，轉送加護病房搶救後，仍於術後第3天離世。

宋指出，自己開了7000多台刀，這是第一例死亡，他強調，極重度肥胖患者因腹部脂肪層厚，腹腔鏡穿刺本就較困難，文獻也記載約0.15％至0.2％大血管損傷機率，屬罕見但已知的手術併發症，並非醫療疏失，而是手術本來就會有的風險。據了解，目前院方正與家屬協商中。

宋天洲去年曾被指控替一名BMI僅24.5的31歲女子做縮胃手術，術後因營養不良、被診斷疑似韋尼克氏腦病變等狀況，醫懲會認定屬非醫療必要的過度治療，決議將他停業4個月，宋天洲當時也否認醫療疏失，已交由司法釐清並提出申覆。

減重名醫宋天洲遭控醫療疏失，沈姓女子接受腹腔鏡胃袖狀切除術，因術中大出血不幸身亡。圖／讀者提供
減重名醫宋天洲遭控醫療疏失，沈姓女子接受腹腔鏡胃袖狀切除術，因術中大出血不幸身亡。圖／讀者提供

高雄減重醫師宋天洲。記者郭韋綺／翻攝
高雄減重醫師宋天洲。記者郭韋綺／翻攝

53歲沈女和女兒感情很好，原想變瘦漂亮出席畢業典禮，不料卻成了永遠遺憾。圖／讀者提供
53歲沈女和女兒感情很好，原想變瘦漂亮出席畢業典禮，不料卻成了永遠遺憾。圖／讀者提供

沈女接受減重手術卻因術中大出血在加護病房搶救，女兒不捨握著媽媽的手。圖／讀者提供
沈女接受減重手術卻因術中大出血在加護病房搶救，女兒不捨握著媽媽的手。圖／讀者提供

減重醫師宋天洲遭控醫療疏失，沈姓女子上月接受腹腔鏡胃袖狀切除術，因術中大出血不幸身亡。圖／讀者提供
減重醫師宋天洲遭控醫療疏失，沈姓女子上月接受腹腔鏡胃袖狀切除術，因術中大出血不幸身亡。圖／讀者提供

嘉義 畢業典禮 肥胖

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